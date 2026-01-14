Manresa atorga el segell d’excel·lència sanitària a dinou restaurants i, per primer cop, a sis pastisseries
El lliurament de la distinció es farà aquest dilluns, 19 de gener, al matí, a la sala d'actes del Casino, moment en el qual se sabran els noms dels establiments
El Segell de Qualitat Sanitària en Seguretat Alimentària és una iniciativa pionera de l’Ajuntament per reconèixer l'eficiència en pràctiques higièniques
Regió7/G.C.
L’Ajuntament de Manresa atorgarà per primera vegada el Segell de Qualitat Sanitària en Seguretat Alimentària (Segell QS) a sis pastisseries amb obrador propi de la ciutat. Com ja és habitual, també es reconeixeran els restaurants que excel·leixen en aquest àmbit. El lliurament de la distinció es farà aquest dilluns, 19 de gener, a 10 del matí, a la sala d’actes del Casino, en un acte que inclourà una breu ponència sobre seguretat alimentària i un espectacle artístic. Serà aleshores que es donaran a conèixer els establiments distingits amb el segell.
En concret, en aquesta quarta edició es reconeixeran 19 restaurants de la ciutat, que són cinc més que l’any passat, i també sis pastisseries amb obrador propi. El Segell QS té una validesa d’un any, de manera que els establiments són avaluats anualment per renovar-lo. L’objectiu és estimular-los a buscar l’excel·lència en pràctiques de seguretat alimentària per oferir confiança i seguretat al consumidor.
Ponència i espectacle
Els 25 establiments rebran el Distintiu de Qualitat en Seguretat Alimentària en un acte amb la presència del regidor d’Esports i Salut, Anjo Valentí Moll; el diputat adjunt de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Samuel Núñez Amela, i amb una ponència del doctor Rafel Pérez Vidal, especialista en Medicina Interna i expert en Malalties Infeccioses, així com un espectacle artístic sorpresa per cloure de forma festiva l’acte de reconeixement.
Control exhaustiu
Poden optar a la distinció tots els restaurants de Manresa que ofereixen com a activitat principal àpats al públic per consumir en el mateix local i també les pastisseries que disposen d’obrador propi. Per aconseguir el Segell QS, els establiments se sotmeten a un control exhaustiu de les seves instal·lacions i procediments de treball amb un alt nivell d’exigència que va més enllà del control oficial. Entre els aspectes que es valoren hi ha la neteja del conjunt de les instal·lacions. També es puntuen aspectes com les temperatures, la preparació d’aliments, la descongelació, la desinfecció dels vegetals, els processos d’autocontrol i els coneixements del personal. Tot el procés és gratuït i reben assessorament i formació per ajudar-los a corregir les deficiències detectades.
Amb l’experiència acumulada d’aquestes quatre edicions s’ha constatat que l’obtenció del Segell de Qualitat en Seguretat Alimentària és una garantia de manteniment d’unes correctes condicions higienicosanitàries. Implica alhora la instauració en l’equip de treball d’una cultura de seguretat alimentària que es correlaciona directament amb una seguretat i confiança per als consumidors.
