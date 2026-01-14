Manresa presentarà a Fitur Madrid les novetats del Camí Ignasià com a destí turístic
El projecte aprofitarà l’aparador que suposa la Fira Internacional de Turisme per estrenar deu destinacions per visitar en tres dies sota el lema ‘Camino Ignaciano: 1 camino, 10 destinos’
REGIÓ7
Manresa serà a Fitur Madrid, la Fira Internacional de Turisme, el 22 de gener per presentar públicament les novetats del Camí Ignasià com a destí turístic, un projecte impulsat per l’Associació de Municipis del Camí Ignasià (AMCI) i que estrenarà com a reclam el lema Camino Ignaciano: 1 camino, 10 destinos.
L’entitat vol aprofitar el gran aparador que suposa Fitur per donar a conèixer el Camí Ignasià als agents turístics estatals i internacionals i establir contactes institucionals estratègics en el marc de la presència destacada que tindrà a l’estand de Turespaña, l’espai propi de l’Estat per fer promoció turística durant l’esdeveniment de Fitur. L’AMCI es va fundar just fa un any a Montserrat en una trobada que va tenir la presència d’una seixantena de municipis de Catalunya, Aragó, Navarra, La Rioja i el País Basc.
L’acte va suposar el tret de sortida d’un projecte inèdit a l’Estat que posa en valor els atractius turístics dels territoris per on passa el Camí Ignasià, un itinerari de 650 quilòmetres que uneix Loiola (Azpeitia, al País Basc) i Manresa (Catalunya) i que ressegueix el camí que va fer el cavaller Ignasi de Loiola l’any 1522.
La voluntat d’aquest projecte és potenciar un turisme d’interior, de qualitat i desestacionalitzat a partir de la unió i la complicitat de territoris diversos. Una setantena de representants dels municipis que pertanyen a l’AMCI per on passa el recorregut, entre els quals Manresa, es desplaçaran a Madrid. A més, també assistirà a la presentació, que tindrà lloc a l’estand de Turespaña, el Ministre d’Indústria i Turisme del govern espanyol, Jordi Hereu, per fer explícit el suport del Ministeri al projecte.
Nova pàgina web i primeres destinacions
En el marc de l’acte de presentació del Camí Ignasià a Fitur Madrid del 22 de gener, l’Associació de Municipis del Camí Ignasià donarà a conèixer la nova pàgina web del projecte, que recull tota la informació i recursos del Camí Ignasià, i també es presentaran les primeres destinacions turístiques amb deu propostes diferents de visites i experiències que es poden fer en tres dies entorn del camí a partir dels principals reclams de cadascun dels territoris per on transcorre el recorregut.
Aquestes destinacions també quedaran recollides a la nova pàgina web a partir del reclam Camino Ignaciano: 1 camino, 10 destinos. La presentació a Madrid serà a les 16.00 hores i abans, al migdia, es farà l’assemblea ordinària de l’Associació de Municipis del Camí Ignasià.
Ara mateix, ja té confirmada l’assistència de més de 40 pobles i ciutats, representants del total de 73 municipis que formen part de l’entitat actualment. Durant l’assemblea a Fitur s’explicarà el Pla d’Acció fins al 2029, que contempla les actuacions de promoció del Camí Ignasià.
650 quilòmetres de Camí Ignasià
El Camí Ignasià recupera l’itinerari que el cavaller Ignasi de Loiola va recórrer l’any 1522, des de Loiola (Azpeitia, País Basc), el seu poble natal, fins a Manresa, ciutat on va fer estada durant onze mesos abans de viatjar a Terra Santa.
Manresa es va convertir des d’aleshores en l’emplaçament clau en la vida i obra de qui després va ser Sant. És en aquesta ciutat on Ignasi de Loiola, fundador de l’orde de la Companyia de Jesús (Jesuïtes), va tenir les experiències místiques i espirituals que van inspirar-lo en la redacció de la seva obra principal: els Exercicis Espirituals. El Camí Ignasià es pot visitar per trams en un itinerari únic de 650 quilòmetres, estructurat a partir d’una vintena d’etapes que uneixen cinc comunitats autònomes: País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya.
La ruta de pelegrinatge és impulsada des de fa 15 anys des de la companyia de Jesús. Cadascun dels territoris del camí ofereixen nombrosos atractius turístics en tot aquest traçat amb punts d’interès històrics, patrimonials, naturals, gastronòmics, culturals i festius.
