Nou curs d'iniciació al bonsai a Manresa
Constarà de classes teòriques i pràctiques sobre història, cultiu, estils i tècniques de modelatge i trasplantament
REGIÓ7
Manresa
L'associació Bonsai Natura de Manresa, presidida per Joan Cuervas, organitza un nou curs d'iniciació. El curs bàsic de bonsai constarà de classes teòriques i pràctiques sobre la història del bonsai, cultiu, estils i tècniques de modelatge i trasplantament.
Es farà pràctica amb el prebonsai aportat per l'alumne o per l’organització. El curs inclou el material necessari per dur-lo a terme (dossier, filferros, terres, etc.) i, opcionalment, test i prebonsai.
Dates i inscripcions
Es durà a terme entre els dies 2 de febrer i 5 de març de 2026, dilluns i dijous de les 8 de la tarda a les 10 de la nit, al local social de l'entitat, a la plaça Oleguer Miró, 34, baixos.
Per a més informació i inscripcions cal trucar al 669 837 553.
