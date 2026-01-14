Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident mortal a la C-16Nou GuimeràBus Manresa-BarcelonaÁlvaro ArbeloaEl ForasterBaxi Manresa
instagramlinkedin

Nou curs d'iniciació al bonsai a Manresa

Constarà de classes teòriques i pràctiques sobre història, cultiu, estils i tècniques de modelatge i trasplantament

Imatge de la 35a exposició de Bonsai Natura

Imatge de la 35a exposició de Bonsai Natura / Arxiu/Axel Casas

REGIÓ7

Manresa

L'associació Bonsai Natura de Manresa, presidida per Joan Cuervas, organitza un nou curs d'iniciació. El curs bàsic de bonsai constarà de classes teòriques i pràctiques sobre la història del bonsai, cultiu, estils i tècniques de modelatge i trasplantament.

Es farà pràctica amb el prebonsai aportat per l'alumne o per l’organització. El curs inclou el material necessari per dur-lo a terme (dossier, filferros, terres, etc.) i, opcionalment, test i prebonsai.

Dates i inscripcions

Es durà a terme entre els dies 2 de febrer i 5 de març de 2026, dilluns i dijous de les 8 de la tarda a les 10 de la nit, al local social de l'entitat, a la plaça Oleguer Miró, 34, baixos.

Per a més informació i inscripcions cal trucar al 669 837 553.

TEMES

  1. El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
  2. Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
  3. Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
  4. Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
  5. Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
  6. El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
  7. L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
  8. Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps

L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre

L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre

La Clínica Corachan estrena un programa cardiorenal pioner en la sanitat privada a Catalunya

La Clínica Corachan estrena un programa cardiorenal pioner en la sanitat privada a Catalunya

Declaracions de la Yuli, veïna del bloc; Martí de las Heras, militant de la PAHC Bages; i Marta Espriu, portaveu de la COSHAC

Declaracions de la Yuli, veïna del bloc; Martí de las Heras, militant de la PAHC Bages; i Marta Espriu, portaveu de la COSHAC

Gil Membrado fa el salt al Campionat del Món de Ral·lis amb només 18 anys

Gil Membrado fa el salt al Campionat del Món de Ral·lis amb només 18 anys

Dia invierte 180 millones de euros en promociones para impulsar el ahorro y facilitar el consumo de productos frescos

Dia invierte 180 millones de euros en promociones para impulsar el ahorro y facilitar el consumo de productos frescos

La libre elección sanitaria se consolida en Madrid

La libre elección sanitaria se consolida en Madrid

Junts per Manresa visita l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor

Junts per Manresa visita l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor

Nou curs d'iniciació al bonsai a Manresa

Nou curs d'iniciació al bonsai a Manresa
Tracking Pixel Contents