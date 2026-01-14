El tram del carrer Guimerà de Manresa que va tard s’enllestirà aquest febrer i ja hi ha arbres
De la Muralla fins al carrer del Canonge Mulet es pot veure com serà el nou paviment, que alterna el gris del granit i el vermellós del maó
El tram que s’ha endarrerit del carrer d’Àngel Guimerà de Manresa, entre la Muralla i els Esquilets, les obres del qual s’allargaran fins al febrer, permet veure com serà el nou urbanisme del vial, on ja hi ha plantats una desena dels divuit arbres que tindrà, els que queden entre la Muralla i el carrer del Canonge Mulet. Com es va dir, s’han plantat crescuts -fan uns sis metres d’altura- perquè es van reservar fa un any. «Normalment, no plantem arbres d’aquestes dimensions, però volíem que, en un carrer tan emblemàtic com el Guimerà, des del primer moment hi hagués un arbrat que fes goig», va destacar, ahir, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.
En el tram més acabat ja hi ha també el nou paviment, els escocells on anirà la jardineria, amb un sistema que fa que quedin connectats per aprofitar al màxim l’aigua de la pluja i on només falta posar les baranes al voltant per impedir que s’hi pugui entrar, inclosos els gossos; els fanals i una cabina de l’Once.
Dos tipus de paviment
A banda dels arbres, que combinaran dues espècies perquè «tant a la primavera com a la tardor generin una diversitat de colors molt diferents», juntament amb la vegetació que es plantarà a les jardineres, Aloy va posar l’accent en el paviment nou, «que combina el gris del granit, de set centímetres de gruix i el vermellós del maó posat de cantell, de deu centímetres de gruix, que ens dona la resistència necessària i és una peça petita que sempre va bé perquè es trenquen molt menys. Si posem peces molts grans, que són les que es van col·locar al Centre Històric i al Passeig al principi de la democràcia, de tres centímetres de gruix, quan hi passen cotxes es trenquen de seguida».
El paviment vermellós del Guimerà, va remarcar, és diferent del que hi ha també amb aquest to al Canonge Mulet i al Casanova, «que es va posar fa 25 anys que és una llamborda prefabricada de formigó». Com a anècdota, va explicar que hi ha botiguers que els demanen que a la seva banda hi posin els maons vermellosos perquè els agraden especialment.
Quant al retard d’aquesta part de la fase 2, va argumentar, primer, que «el tram és bastant més llarg que el de la fase 3» i, també, que «la companyia elèctrica ha aprofitat per millorar la instal·lació i això ens ha fet endarrerir. Entenem que en les properes ja no haurem de resoldre problemes elèctrics i que no hi haurà una demora en l’execució». n
