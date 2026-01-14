Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident mortal a la C-16Nou GuimeràBus Manresa-BarcelonaÁlvaro ArbeloaEl ForasterBaxi Manresa
instagramlinkedin

La UVic-UCC lidera el sistema universitari espanyol en talent investigador femení

Un informe destaca la presència majoritària de dones investigadores, i també indicadors de qualitat, impacte i ciència oberta

Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya / UMANRESA

REGIÓ7

Manresa

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) encapçala el sistema universitari espanyol en talent investigador femení, amb un 54 % de dones investigadores. Són gairebé 10 punts per sobre de la mitjana estatal, que és d’un 44,7 %.

Així ho recull l’informe CyD 2025, publicat recentment per la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Segons la UVic-UCC, aquesta dada posa de manifest el paper central del talent femení en l’activitat investigadora de la universitat, tant pel seu pes quantitatiu com per la seva contribució a la qualitat de la recerca.

El lideratge en equitat de gènere de la UVic-UCC a l’informe CyD 2025 s’inscriu en un model de recerca que el document també destaca per la qualitat, l’impacte i la capacitat de transferència del coneixement.

En aquest sentit, la UVic-UCC presenta un impacte normalitzat d’1,44, xifra que indica que la seva producció científica és citada un 44 % per sobre de la mitjana internacional dels seus àmbits de coneixement, així com un 61 % de publicacions en revistes del primer quartil (Q1), les de més rellevància científica a escala internacional.

Capacitat d’incidir en les polítiques públiques

Les dades de l’informe també posen de manifest una forta orientació de la recerca cap a l’impacte social i institucional. Gairebé la meitat de la producció científica de la UVic-UCC (49 %) està vinculada als objectius de desenvolupament sostenible (ODS), una proporció molt superior a la mitjana estatal (33 %).

A més, el 8,14 % dels documents científics de la universitat s’han citat en polítiques públiques, una xifra que situa la UVic-UCC com la tercera universitat amb més capacitat d’influència en els processos de presa de decisions públiques i molt per sobre de la mitjana del sistema universitari espanyol.

Un altre àmbit en què la UVic-UCC sobresurt és el compromís amb la ciència oberta. El 76 % de la seva producció científica és en accés obert, set punts per sobre de la mitjana estatal, fet que afavoreix la transparència, la difusió del coneixement i el retorn social de la recerca.

L’informe CyD 2025 és un estudi de referència sobre el sistema universitari espanyol que analitza de manera comparada la producció científica de les universitats a partir d’indicadors estandarditzats i una metodologia rigorosa, fet que en garanteix la fiabilitat i el reconeixement institucional.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
  2. El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
  3. Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
  4. Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
  5. Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
  6. El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
  7. L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
  8. Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps

El conseller Jaume Duch garanteix el seu suport a sor Lucía per ajudar Ucraïna

El conseller Jaume Duch garanteix el seu suport a sor Lucía per ajudar Ucraïna

Gironella limita l'obertura de clubs de cànnabis: no es podran instal·lar al 80% del municipi

Gironella limita l'obertura de clubs de cànnabis: no es podran instal·lar al 80% del municipi

Un treball de secundària evidencia la necessitat a Solsona d'enfortir la memòria dels deportats locals del nazisme

Un treball de secundària evidencia la necessitat a Solsona d'enfortir la memòria dels deportats locals del nazisme

Mas insta Junts a entrar en la negociació sobre el finançament per millorar el pacte d’ERC

Mas insta Junts a entrar en la negociació sobre el finançament per millorar el pacte d’ERC

El Bages brinda amb vermut per l'amor: tornen les cites ràpides després de l'èxit de la primera edició

El Bages brinda amb vermut per l'amor: tornen les cites ràpides després de l'èxit de la primera edició

Manresa distingirà dinou restaurants i sis pastisseries amb el segell d’excel·lència sanitària

Manresa distingirà dinou restaurants i sis pastisseries amb el segell d’excel·lència sanitària

Martorell estova la prohibició d'omplir garrafes d'aigua a les fonts públiques

Martorell estova la prohibició d'omplir garrafes d'aigua a les fonts públiques

La UVic-UCC lidera el sistema universitari espanyol en talent investigador femení

La UVic-UCC lidera el sistema universitari espanyol en talent investigador femení
Tracking Pixel Contents