La UVic-UCC lidera el sistema universitari espanyol en talent investigador femení
Un informe destaca la presència majoritària de dones investigadores, i també indicadors de qualitat, impacte i ciència oberta
REGIÓ7
La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) encapçala el sistema universitari espanyol en talent investigador femení, amb un 54 % de dones investigadores. Són gairebé 10 punts per sobre de la mitjana estatal, que és d’un 44,7 %.
Així ho recull l’informe CyD 2025, publicat recentment per la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Segons la UVic-UCC, aquesta dada posa de manifest el paper central del talent femení en l’activitat investigadora de la universitat, tant pel seu pes quantitatiu com per la seva contribució a la qualitat de la recerca.
El lideratge en equitat de gènere de la UVic-UCC a l’informe CyD 2025 s’inscriu en un model de recerca que el document també destaca per la qualitat, l’impacte i la capacitat de transferència del coneixement.
En aquest sentit, la UVic-UCC presenta un impacte normalitzat d’1,44, xifra que indica que la seva producció científica és citada un 44 % per sobre de la mitjana internacional dels seus àmbits de coneixement, així com un 61 % de publicacions en revistes del primer quartil (Q1), les de més rellevància científica a escala internacional.
Capacitat d’incidir en les polítiques públiques
Les dades de l’informe també posen de manifest una forta orientació de la recerca cap a l’impacte social i institucional. Gairebé la meitat de la producció científica de la UVic-UCC (49 %) està vinculada als objectius de desenvolupament sostenible (ODS), una proporció molt superior a la mitjana estatal (33 %).
A més, el 8,14 % dels documents científics de la universitat s’han citat en polítiques públiques, una xifra que situa la UVic-UCC com la tercera universitat amb més capacitat d’influència en els processos de presa de decisions públiques i molt per sobre de la mitjana del sistema universitari espanyol.
Un altre àmbit en què la UVic-UCC sobresurt és el compromís amb la ciència oberta. El 76 % de la seva producció científica és en accés obert, set punts per sobre de la mitjana estatal, fet que afavoreix la transparència, la difusió del coneixement i el retorn social de la recerca.
L’informe CyD 2025 és un estudi de referència sobre el sistema universitari espanyol que analitza de manera comparada la producció científica de les universitats a partir d’indicadors estandarditzats i una metodologia rigorosa, fet que en garanteix la fiabilitat i el reconeixement institucional.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps