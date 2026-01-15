Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa impulsa Menjar Acompanyats, un projecte per combatre la soledat no desitjada de les persones grans

El Casal de les Escodines ofereix un espai de trobada diari que permet dinar en companyia i participar en activitats

La Mercè Moltó, de 69 anys, és una de les usuàries

La Mercè Moltó, de 69 anys, és una de les usuàries / Nia Escolà

Nia Escolà (ACN)

Manresa

L'Ajuntament de Manresa impulsa el projecte Menjar Acompanyats, una iniciativa destinada a combatre la soledat no desitjada de les persones grans i a promoure un envelliment actiu i saludable. El projecte s'adreça principalment a persones a partir dels 60 o 65 anys que viuen soles o disposen d'una xarxa social molt limitada.

Tot i que el servei està pensat per al veïnat del barri de les Escodines, també s'hi poden acollir persones d'altres barris propers, com Cal Gravat, la Balconada, el Barri Antic o la Sagrada Família.

L'activitat es desenvolupa al Casal de les Escodines, de dilluns a divendres laborables, d'una a tres de la tarda, amb un cost de 5 euros per àpat. Les inscripcions es poden fer directament al mateix casal.

