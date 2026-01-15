Manresa impulsa Menjar Acompanyats, un projecte per combatre la soledat no desitjada de les persones grans
El Casal de les Escodines ofereix un espai de trobada diari que permet dinar en companyia i participar en activitats
Nia Escolà (ACN)
L'Ajuntament de Manresa impulsa el projecte Menjar Acompanyats, una iniciativa destinada a combatre la soledat no desitjada de les persones grans i a promoure un envelliment actiu i saludable. El projecte s'adreça principalment a persones a partir dels 60 o 65 anys que viuen soles o disposen d'una xarxa social molt limitada.
Tot i que el servei està pensat per al veïnat del barri de les Escodines, també s'hi poden acollir persones d'altres barris propers, com Cal Gravat, la Balconada, el Barri Antic o la Sagrada Família.
L'activitat es desenvolupa al Casal de les Escodines, de dilluns a divendres laborables, d'una a tres de la tarda, amb un cost de 5 euros per àpat. Les inscripcions es poden fer directament al mateix casal.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre