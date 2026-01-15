Benediccions de mascotes i animals a Manresa aquest cap de setmana
Se celebra la festa de Sant Antoni Abat a les parròquies del Carme, Sagrada Família i Viladordis
L'Arxiprestat de Manresa, pertanyent al bisbat de Vic, ha anunciat que el cap de setmana se celebrarà la festa de Sant Antoni Abat, patró dels animals, de la ramaderia i dels negociants de bestiar gros, amb celebracions religioses i benediccions d'animals i mascotes.
Aquest dissabte, 17 de gener, es celebra la festa de Sant Antoni Abat amb missa i benedicció de mascotes a les 12 del migdia a la parròquia de la Mare de Déu del Carme.
Diumenge, 18 de gener, 2/4 d'11 del matí tindrà lloc una benedicció d'animals i mascotes al pati de la parròquia de la Sagrada Família. A 3/4 de 2 del migdia es farà la benedicció d'animals i mascotes a la parròquia de Viladordis.
Concert suspès
D'altra banda, l'Arxiprestat ha informat que se suspèn el concert que havia de tenir lloc el diumenge dia 18 de gener a la parròquia de Santa Maria de Montserrat, al barri de la Balconada.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre