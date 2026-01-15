Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Benediccions de mascotes i animals a Manresa aquest cap de setmana

Se celebra la festa de Sant Antoni Abat a les parròquies del Carme, Sagrada Família i Viladordis

Imatge d'arxiu d'una benedicció de mascotes i animals

Imatge d'arxiu d'una benedicció de mascotes i animals / Arxiu/Mireia Arso

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

L'Arxiprestat de Manresa, pertanyent al bisbat de Vic, ha anunciat que el cap de setmana se celebrarà la festa de Sant Antoni Abat, patró dels animals, de la ramaderia i dels negociants de bestiar gros, amb celebracions religioses i benediccions d'animals i mascotes.

Aquest dissabte, 17 de gener, es celebra la festa de Sant Antoni Abat amb missa i benedicció de mascotes a les 12 del migdia a la parròquia de la Mare de Déu del Carme.

Diumenge, 18 de gener, 2/4 d'11 del matí tindrà lloc una benedicció d'animals i mascotes al pati de la parròquia de la Sagrada Família. A 3/4 de 2 del migdia es farà la benedicció d'animals i mascotes a la parròquia de Viladordis.

Concert suspès

D'altra banda, l'Arxiprestat ha informat que se suspèn el concert que havia de tenir lloc el diumenge dia 18 de gener a la parròquia de Santa Maria de Montserrat, al barri de la Balconada.

