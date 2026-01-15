Els actes de Manresa per la Marató aportaran uns 16.000 euros per investigar el càncer
El sorteig per adjudicar els disset àpats per a dues persones entre els ciutadans que van comprar butlletes es va celebrar aquest dimecres davant notari; consulteu-ne el resultat en aquesta notícia
Els organitzadors agraeixen la implicació en la programació solidària de comerciants, empreses i entitats
Amb la recaptació encara pendent dels darrers serrells per tenir-la tancada del tot, Manresa per la Marató, l'entitat solidària creada a la capital del Bages per ajudar la Marató del 3Cat, dedicada en la darrera edició a recollir fons per a la investigació del càncer, haurà recollit enguany uns 16.000 euros gràcies a les diferents activitats organitzades entre els mesos de novembre i desembre.
Responsables de l'entitat destaquen la implicació de comerciants, empreses i entitats de Manresa i de la comarca, "que ens cedeixen regals per poder sortejar i productes per poder donar com a premi". També fan esment a "les entitats que organitzen activitats i ens donen la recaptació".
Gràcies a tots ells, van poder organitzar la Tómbola solidària, la Cursa per la Vida, el Tió solidari, sorteigs al CE Manresa i al Baxi Manresa, i el sorteig gastronòmic Àpats, Tapes i Marató, així com sardanes a la plaça Gispert, concert de Nadal de l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies i una representació teatral del Casal Dansaires Manresans.
Sorteig davant notari
L’activitat Àpats, Tapes i Marató és l’última activitat que restava per tancar. La fa possible la col·laboració de disset restaurants de Manresa i voltants, que ofereixen un àpat per a dues persones. Per participar-hi, l'entitat ven les butlletes pel preu de 3 euros cadascuna. El sorteig va tenir lloc aquest dimecres davant del notari Perfecto Blanes, a Manresa.
El resultat del sorteig va ser el següent:
- Número 1803: Restaurant Cal Spaguetti
- Número 625: Restaurant Mas de la Sala
- Número 846: Restaurant Els Noguers
- Número 806: Restaurant Marisqueria Can Ladis
- Número 1752: Restaurant Can Pla
- Número 824: Restaurant La Pineda 1947
- Número 129: La Taverna del Pintxo
- Número 892: Restaurant Gustatio
- Número 169: Restaurant El Mirador de Montserrat
- Número 1628: Restaurant La Cuina
- Número 2008: Restaurant Casa L'Agulla
- Número 530: Restaurant Las Vegas
- Número 660: Restaurant Vermell
- Número 796: Restaurant El Traster
- Número 1825: Restaurant Golden
- Número 1753: Restaurant Guimerà
- Número 304: Restaurant Els Bea
Manresa per la Marató vol donar les gràcies per la seva generositat a tots els restaurants que han col·laborat enguany en la iniciativa i felicita les persones que han sortit guanyadores.
