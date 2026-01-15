El Front Nacional proposa blindar Manresa davant el tractat UE-Mercosur
Reclama declarar la ciutat "Zona de Protecció Agrària" i auditar les licitacions públiques per excloure productes que no compleixin els estàndards europeus
El Grup Municipal del Front Nacional presentarà una moció al pròxim ple de l'Ajuntament de Manresa per protegir el sector primari de la Catalunya Central i els consumidors manresans davant "l'amenaça" de l'acord comercial UE-Mercosur. El text, que recull les demandes de moviments com Revolta Pagesa, proposa un canvi de paradigma: aplicar solucions locals i territorials per esmorteir els efectes d'un acord global que ignora la realitat del país i passar de la simple promoció del producte local a un blindatge actiu i jurídic.
Contradiccions europees i impacte ciutadà El portaveu del grup, Sergi Perramon, ha estat especialment crític amb la càrrega que Brussel·les imposa a les classes mitjanes i populars catalanes. "Ens trobem davant una incoherència absoluta. La Unió Europea demana sacrificis gegantins als nostres veïns, com haver de canviar-se el cotxe per les zones de baixes emissions o aplicar restriccions dràstiques en el seu dia a dia per motius mediambientals.
No obstant això, la mateixa UE signa acords que fomenten el transport transatlàntic de mercaderies "que ja produïm aquí, destruint el nostre camp i augmentant la petjada de carboni global en benefici de la gran indústria agroalimentària, especialment l'estrangera", ha lamentat Perramon.
Solucions quilòmetre zero
La proposta de Perramon no es queda en la queixa, sinó que se centra en un enfocament territorial i pràctic des de Manresa. "Com a capital d’una vegueria on la pagesia i la ramaderia vertebren l’economia i la manera de viure de moltes famílies de la regió central, Manresa ha d’exercir un lideratge que protegeixi els nostres productors i consumidors", ha afirmat el portaveu.
Perramon ha advertit que "si no actuem a escala local, l'economia de gran part de les nostres comarques patirà un efecte dominó: sense pagesia no hi ha gestió del territori, i això desemboca en un abandonament forestal que ens posa a tots en perill".
La moció proposa accions directes per part de l'administració local
- Auditoria de les licitacions i contractes de serveis: Es proposa una revisió exhaustiva de tots els plecs de condicions dels serveis de restauració i càtering que depenguin de l’Ajuntament. L'objectiu és establir clàusules d'exclusió per a productes provinents del Mercosur que no acreditin el compliment estricte de les garanties sanitàries i ambientals europees.
- Protecció del consumidor: Creació d'un segell de transparència als mercats de la ciutat perquè el manresà sàpiga que el seu consum ajuda a mantenir l'Anella Verda i el sector primari de la regió central, contraposant-ho a l'agroindústria de països tercers.
- Dignitat i relleu generacional: Polítiques per evitar la venda a pèrdues i garantir que les famílies que viuen de la terra tinguin un futur viable, assegurant alhora que l’entorn natural estigui endreçat i net i l'economia local viva.
Defensa de la identitat i la supervivència
"Això no és lliure comerç, és competència deslleial que no només afecta la pagesia, sinó també el consumidor català i la qualitat sanitària del producte que consumeix", ha sentenciat Perramon. Des del Front Nacional es considera que la moció és un acte de "reivindicació i pragmatisme polític" que busca aportar mesures locals que puguin repercutir positivament en un model productiu que no només genera riquesa per al nostre país, sinó que en defineix la identitat.
