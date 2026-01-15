Junts per Manresa avisa de càmeres per la Zona de Baixes Emissions a Sant Domènec i a la Bonavista
El partit d’oposició va insistir que s’havia aprovat la implantació sense analitzar les repercussions econòmiques i de mobilitat de la mesura
El president del grup municipal de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, va anunciar en el darrer ple municipal que la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) comportarà haver d’instal·lar càmeres de vigilància tant a Sant Domènec i com a la Bonavista.
Bacardit va lamentar, en el debat sobre l’aprovació definitiva de la versió reduïda de la ZBE, que un altre cop no s’havia analitzat l’impacte econòmic i sobre la mobilitat de la mesura.
Per a Junts no és acceptable «no avaluar què passarà amb el trànsit quan no es pugui circular pel tram central de les carreteres de Vic i de Cardona». Bacardit va recordar que aquestes vies són les que suporten més pes de trànsit de la ciutat i, conseqüentment, resultava «imprescindible preveure quin serà el volum d’aquests vehicles que es desviaran per itineraris secundaris, per on circularan i què passarà amb aquestes vies secundàries. Se saturaran? Ho hem estudiat?». La pregunta era retòrica, perquè, tot seguit, es va autorespondre que «no ho hem estudiat. El projecte tècnic no en parla».
Deficiències
Aquest dèficit en l’avaluació de l’impacte de les mesures que s’implementaran «és un altre motiu» per dir que la Zona de Baixes Emissions de Manresa i l’informe tècnic que la sustenta tenen «deficiències». El polític es va adreçar als regidors de l’equip de govern d’Esquerra, PSC i Impulsem i els va demanar: «Vostès s’han imaginat el que passarà quan el trànsit quedi restringit entre Bonavista i Sant Domènec. Allà hi haurà unes càmeres. S’han imaginat què passarà amb el trànsit que, per desgràcia, hagi d’utilitzar aquestes vies de pas? No, vostès no han analitzat això», va asseverar.
I va continuar dient que no sabia si el que s’estava fent era «tirar milles i puntada de peu endavant», perquè la mesura «al final, no s’aplicarà». Ja que si es porta a terme va insistir que significarà «posar càmeres entre Bonavista i Sant Domènec» com a única forma de controlar el pas de vehicles.
La primera fase d'implantació de la Zona de Baixes Emissions a Manresa, el 2028, abraçarà una superfície de 0,21 km2 concentrada al Centre Històric. La segona fase, el 2030, s’ampliarà cap al centre de la ciutat abastant una superfície de 0,56 km2 i arribant al 25% de la superfície residencial.
