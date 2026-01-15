El papa rep la invitació per visitar Manresa del director del Camí Ignasià i la comunitat de jesuïtes de la Cova
Josep Lluís Iriberri, director de l'Oficina del Pelegrí i de l'Obra Apostòlica del Camí Ignasià, va participar aquest dimecres en l'audiència general que té lloc setmanalment al Vaticà
Va saludar el pontífex, que explica que va respondre al seu oferiment amb un "Si Déu vol"
El papa Lleó XIV va rebre aquest dimecres, en el decurs de l'audiència general que se celebra setmanalment al Vaticà, una invitació per part de Josep Lluís Iriberri, director de l'Oficina del Pelegrí i de l'Obra Apostòlica del Camí Ignasià (OACI), per visitar Manresa.
Iriberri li va expressar, també en nom de la comunitat de jesuïtes de la Cova de Sant Ignasi, la importància que tindria per a ells aquesta visita. Alhora, admet, que seria una empenta de vital importància per al Camí Ignasià, el recorregut que uneix la ciutat natal d'Ignasi, Azpeitia, i Manresa seguint les petjades del pelegrí en el viatge que va fer el 1522, que, de camí a Terra Santa, el va portar a Montserrat i a la capital del Bages, on va viure durant onze mesos que van ser decisius en la seva transformació espiritual. Iriberri també li va donar una carta per convidar-lo. Li va dir que "necessitem que vingui a la ciutat de sant Ignasi". La resposta del pontífex diu que va ser: "Si Déu vol".
Les invitacions a Francesc
L'anterior sant pare, el papa Francesc, va rebre una desena d'invitacions, com a mínim, per visitar Manresa, inclosa una que va portar al Vaticà, el juny del 2020, una delegació encapçalada per l'aleshores alcalde Valentí Junyent, acompanyat, entre altres, per qui llavors era el superior de la Cova, el malaguanyat Lluís Magriñà, que també va convidar el papa personalment en més d'una ocasió. En vindrien més. Ja abans, al cap de pocs dies que Jorge Mario Bergoglio fos escollit papa, Junyent li va enviar una carta per felicitar-lo i per convidar-lo a Manresa. L'Associació Cultural Argentina de Manresa també n'hi va enviar una convidant-lo a la capital del Bages. El bisbe de Vic, Romà Casanova, també el va convidar, i sor Lucía Caram. L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ho va fer durant la seva presidència de la Conferència Episcopal Espanyola.
Hi havia algunes coincidències que feien pensar en la possibilitat que el desig que Francesc viatgés a Manresa es fes realitat, començant pel fet que era jesuïta i que, per tant, era lògic, tal com ell mateix havia expressat en més d'una ocasió, que volgués visitar el Santuari de la Cova de Manresa, construït al voltant de la cova vora el riu Cardener on el fundador de la Companyia de Jesús va tenir les experiències místiques i espirituals que el van inspirar en la redacció de la seva obra principal, els Exercicis Espirituals. Continuant per l'amistat de Francesc amb la monja establerta a la capital del Bages sor Lucía Caram, i acabant per la commemoració, el 2022, dels 500 anys de l'estada de sant Ignasi a la capital del Bages. No va poder ser.
Montserrat-Manresa
Ara, hi ha un altre papa i ja han començat a sonar campanes pel que fa a la possibilitat que pugui visitar Manresa. D'entrada, hi ha una diferència cabdal amb el seu predecessor, que va manifestar que només viatjaria allà on fes falta, a països en conflicte o amb molta necessitat, la qual cosa suposava un entrebanc per portar-lo a Manresa. Per ara, la visita que apunta com més factible és la que portaria el papa Lleó XIV a Barcelona, el juny vinent, per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tot i que algun mitjà ja l'ha donat per feta, per part del Vaticà encara no hi ha hagut cap confirmació oficial. Per a Iriberri, si s'acaba duent a terme, la possibilitat que també passi per Manresa dependrà molt dels dies que duri el viatge. Per altra banda, fonts de la Cova han manifestat que, si aprofitant l'estada a Barcelona, el pontífex anés a Montserrat és molt factible que també fes parada a la capital del Bages per anar al Santuari de la Cova.
Més enllà del juny vinent hi ha una altra data encara més important per a la Cova i els jesuïtes, que és el pròxim Any Jubilar del Camí Ignasià, el 2029.
