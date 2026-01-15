Premi Rosa Argelaguet i Isanta per a les enginyeres de la missió Hypatia II Estel Blay Carreras i Anna Bach Valls
Blay, que és de Manresa, és enginyera aeroespacial i doctora en Ciència Aeroespacial i Tecnologia, i Bach, que és de Moià, ha estudiat Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Les dues destaquen per la seva tasca de divulgació científica i són líders en la promoció de projectes STEAM
El lliurament del guardó tindrà lloc el dijous 5 de febrer a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa
Regió7
Estel Blay Carreras (Manresa, 1986) i Anna Bach Valls (Moià, 1994) rebran el sisè Premi Rosa Argelaguet i Isanta, impulsat per l’Ajuntament de Manresa a través de la regidoria de Coneixement, per les universitats UPC Manresa i UManresa-FUB, i per la Biblioteca del campus (BCUM), en el marc de celebració a Manresa del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. L’acte de lliurament del premi tindrà lloc el dijous 5 de febrer a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, a 2/4 de 7 de la tarda. Per assistir-hi, cal fer la inscripció a través d’aquest enllaç.
Estel Blay Carreras
Nascuda a Manresa l’any 1986, és enginyera aeroespacial i doctora en Ciència Aeroespacial i Tecnologia per la Universitat Politècnica de Catalunya. És coneguda per la seva participació en missions anàlogues de simulació marciana i la seva tasca de divulgació i lideratge en projectes STEAM. Compta també amb coneixements en dret, enginyeria aeronàutica, enginyeria mecànica i aeroespacial.
És una ferma defensora de la igualtat de gènere en la ciència i l’exploració espacial. Ha destacat la importància de crear referents femenins i de fomentar la participació de dones i nenes en disciplines STEAM.
Gran part de la seva trajectòria professional s’ha desenvolupat en l’àmbit de la recerca i la gestió de projectes científics i tecnològics. Ha treballat com a program manager a l’Institut d’estudis espacials de Catalunya (IEEC), coordinant el Programa European Space Agency (ESA) PhiLab Spain, i com a gerent sènior de desenvolupament de negocis de GlobalTrust.
Blay ha estat una de les set integrants de la missió Hypatia II, una expedició de recerca que simula les condicions de vida a Mart a la Mars desert Research Station (MDRS), al desert de Utah (Estats Units d’Amèrica). La missió, liderada per dones, té com a objectiu avançar en la recerca sobre l’exploració marciana i promoure la presència femenina en l’àmbit STEAM. Durant la Hypatia II, celebrada el febrer de 2025, Blay va exercir de científica i responsable de salut i seguretat de la tripulació.
Aquest 2025 ha rebut el Premi DonaTIC en la categoria “Iniciativa Referent d’Entitat, Centre Formatiu/Institució” de la Generalitat de Catalunya. Blay ha estat designada com a comandant per a la propera expedició Hypatia III, prevista per l’any 2027.
Anna Bach Valls
Enginyera informàtica, matemàtica, dibuixant i divulgadora científica catalana.
Nascuda a Moià el 1994 és ha estudiat Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat de Barcelona (UB). Ha estat reconeguda per la seva tasca en la promoció de la presència femenina en l’àmbit STEAM i la seva participació en missions de simulació marciana.
Des del 2020 treballa a la companyia de videojocs Scopely, inicialment com a analista de dades, i des del 2021 com a gerent de producte. Des del 2018 dibuixa per fer divulgació científica a través d’Instagram per tal d’apropar la ciència i la tecnologia a un públic ampli i per visibilitzar el paper de les dones en l’àmbit científic i tecnològic. El seu treball divulgatiu busca normalitzar la presència femenina en professions tradicionalment masculinitzades i crear referents positius dins del món de les STEAM.
L’any 2023, Anna Bach Valls va ser seleccionada com a Back-up Crew Scientist i artista resident a la primera missió del Projecte Hypatia, una expedició catalana a la Mars Desert Research Station (MDRS) al desert de Utah (Estats Units), que simula les condicions d’una missió tripulada a Mart.
El 2025, Bach Valls assumeix el rol d’oficial executiva i artista resident a la missió Hypatia II, la segona expedició catalana íntegrament femenina a la MDRS. Aquesta missió, formada per nou dones de diferents disciplines científiques i tècniques, té com a objectiu impulsar recerca en sostenibilitat, teledetecció, recollida de mostres geològiques i monitoratge del comportament en situacions d’aïllament, així com visibilitzar referents femenins en la ciència i la tecnologia.
Durant la missió, va escriure i il·lustrar el llibre Les exploradores de Mart, basat en la simulació marciana i publicat el setembre de 2025. El llibre s’adreça al públic infantil i té com a objectiu apropar a les nenes les històries de dones científiques i aventureres reals, oferint-los referents positius, inspirant-les a ser allò que vulguin i mostrant que la ciència i l’enginyeria són disciplines apassionants.
Sobre el premi
El guardó va ser creat l’any 2020 amb la voluntat de reconèixer, promocionar i sensibilitzar el paper de les dones que han contribuït activament en alguna activitat de docència, d’investigació o de divulgació en l’àmbit de les ciències, així com per mantenir el llegat de la doctora Rosa Argelaguet i Isanta, que va ser professora i directora de la UPC Manresa fins a la seva malaurada defunció, i sempre va estar implicada en l’objectiu de despertar vocacions científiques femenines.
El jurat d’aquesta sisena edició està format per Joan Vila Marta, regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, que ha actuat com a president; Tània Infante Martínez, en representació del grup municipal ERC; Mònica de Llorens Vall-Llossera, en representació del grup municipal Junts; Roser Alegre Fontanet, en representació del Grup municipal Fem Manresa, en substitució de Gemma Boix Pou; Maria dels Àngels Curtichs Monter, en representació del Grup municipal Nacionalista; Inmaculada Cervilla Galera, en representació del grup municipal VOX; Pere Massegú Bruguera, en representació del grup municipal PSC; Isabel Sánchez Pulido, regidora delegada de Feminismes i LGTBI; Anna Gasulla Sabaté, cap del Servei de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manresa; Laura Martín Díaz, tècnica del servei de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manresa; i Raquel Aranda Magnet, cap de la secció juridicoadministrativa del servei de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manresa, que ha actuat com a secretària.
Les premiades de les edicions anteriors són:
-1a edició: Maria Dolors Riera Colom (Doctora en Enginyeria Industrial) -àmbit enginyeria-. Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i docent.
-2a edició: Núria López-Bigas (Doctora en Biologia) -àmbit ciències-. Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i divulgativa.
-3a edició Maria Roser Valentí Vall (Doctora en física) -àmbit ciències-. Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i docent.
-4a edició Rosa Maria Miró-Roig (Doctora en Matemàtiques) -àmbit àlgebra i geometria-. Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i docent.
-5a edició Mar Reguant Ridó (Doctora en Economia) - àmbit mediambiental-. Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i docent.
