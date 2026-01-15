Queixes de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família pels cotxes que aparquen en un solar i malmeten la vorera
Es tracta del descampat del carrer de Pilar Bertran Vallès, on la presidenta de l'ens veïnal explica que, d'ençà que van començar les obres de la promoció de pisos La Bertrana, l'Ajuntament permet que els vehicles hi aparquin
Al costat del carrer de Pilar Bertran Vallès, el vial que comunica la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Sant Cristòfol de Manresa, hi ha un descampat on, segons la presidenta de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, Maria Hosta, l'Ajuntament permet que aparquin els vehicles. A força de passar d'una banda a l'altra per damunt de la vorera per poder-hi arribar i sortir-ne, denuncia que els cotxes estan malmetent la vorera.
Segons Hosta, al solar s'hi pot aparcar d'ençà que van començar les obres de construcció de la promoció de pisos La Bertrana del costat, batejat amb aquest nom en honor a la primera bibliotecària de la Biblioteca Popular de Manresa, Pilar Bertran Vallès (1905-1998), que dona nom al carrer on se situa el projecte.
Constarà de 60 habitatges de protecció oficial i de 336 m² d’espais comunitaris. S'ubica a la carretera del Pont de Vilomara, número 121, fent cantonada amb el carrer de Pilar Bertran Vallès, en uns terrenys municipals cedits a l'associació Sostre Cívic, responsable del projecte, per l’Ajuntament mitjançant un dret de superfície de 75 anys prorrogables per dur a terme la promoció d’habitatge cooperatiu en cessió d'ús.
Com que encara hi ha places disponibles, s'han organitzat un seguit de sessions informatives per a les persones interessades:
- Aquest dijous 15 de gener, 19.00 h. A La Séquia.
- El dimecres 28 de gener, 17.30 h. Al Teatre Kursaal
- El dimecres 11 de febrer, 16.00 h. Sessió telemàtica
- El dimarts 17 de febrer, 18.30 h. L'Espai Jove Joan Amades.
Inscripcions i més informació en aquest enllaç.
Subscriu-te per seguir llegint
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre