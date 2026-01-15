Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut a la CerdanyaAeroport del PratCites ràpidesPIB de ManresaAccident mortal a la C-16Grant GoldenBaxi Manresa
instagramlinkedin

Ramon Bacardit tornarà a intentar aconseguir l'alcaldia de Manresa

El cap del grup municipal de Junts ha estat escollit candidat per a les eleccions municipals de 2027

Ramon Bacardit repetirà com alcaldable de Junts

Ramon Bacardit repetirà com alcaldable de Junts / Arxiu/Alex Guerrero

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Aquest dijous s’ha celebrat l’acte d’elecció de Ramon Bacardit com a candidat de Junts per Catalunya a l’alcaldia de Manresa de cara a les eleccions municipals de 2027. Un acte que ha evidenciat el suport polític i orgànic del partit a la candidatura, amb la presència de la plana major de Junts.

A l’acte hi han assistit Jordi Turull, secretari general del partit; Joan Ramon Casals, secretari de Política Municipal; Rosa Vestit, presidenta de la Vegueria Central, i Eulàlia Sardà, presidenta de Junts al Bages, acompanyats de militants i càrrecs territorials.

En el seu discurs d’acceptació, Bacardit ha reclamat al partit, a nivell nacional, “el màxim de complicitats i ajudes” per assolir l’alcaldia, i ha fet una crida directa a la militància de Junts a Manresa perquè assumeixi un alt nivell de compromís i dedicació en el camí cap al 2027.

"Manresa ha tocat fons"

El candidat ha assegurat que Manresa “ha tocat fons” i ha advertit que les properes eleccions municipals són “l’última oportunitat” per capgirar l’espiral negativa en què, segons ha afirmat, ha entrat la ciutat en els darrers anys. En aquest sentit, ha remarcat que “el tren passa pel 2027” i que o bé s’hi comença a posar ordre i sentit comú, o Manresa pot entrar definitivament “en un punt de no retorn”.

Bacardit ha clos la seva intervenció afirmant que, a partir d’avui, “comença la revolució del sentit comú a Manresa”, amb l’objectiu de recuperar el rumb de la ciutat i construir una alternativa de govern sòlida i ambiciosa per al 2027.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents