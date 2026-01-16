Aquest cap de setmana s’estrena el bus nocturn entre Manresa i Barcelona
Per primer cop hi haurà expedicions de matinada, tres d'anada i tres de tornada
La línia Manresa-Barcelona estrena aquest cap de setmana els autobusos nocturns. És una de les novetats de la nova concessió que es va posar en marxa dilluns i que incrementa els viatges, tant d’anada com de tornada, i també les freqüències de pas, sobretot en hora punta. El servei el presta Monbus, la mateixa empresa que fins ara cobria el trajecte. Va guanyar el concurs convocat per la Generalitat.
El bus nocturn el presta la línia 530 que cobreix el trajecte de Manresa a Barcelona passant per Monistrol i Olesa. Amplia la cobertura a Castellgalí i a Sant Vicenç de Castellet. Oferirà per primera vegada el bus nocturn la nit de divendres a dissabte i la de dissabte a diumenge, i també els dies festius. Tres expedicions d'anada i tres de tornada.
Horaris i parades
Tant dissabte com diumenge sortirà de Manresa un autobús a mitjanit, a les 2 de la matinada i a les 4 de la matinada. El següent ja serà el de les 6 del matí, que ja surt regularment els dies de cada dia.
La sortida serà a l’estació d’autobusos i també pararà a la plaça Valldaura. També pararà a La Farinera de Castellgalí; a la plaça del Pi de Sant Vicenç de Castellet; al parc de l’Alvènia i a can Gomis de Monistrol de Montserrat; a la rotonda Els Clossos i a la plaça Catalunya d’Olesa de Montserrat. A partir d'aquí entrarà a Barcelona. Pararà a zona universitària, palau reial, Maria Cristina, plaça Francesc Macià, xamfrà Muntaner-Còrsega i Gran Via. Es calcula que el trajecte pot durar una hora i mitja.
De Barcelona a Manresa, els autobusos sortiran a la 1.40 i a les 3.40. A les 5.40 sortirà un tercer autobús. Els dies feiners, el primer que surt de Barcelona ho fa a les 4.50 de Maria Cristina. De Gran Via, el primer és el de les 5.15.
També pararà a tot arreu: Olesa, Monistrol, Sant Vicenç, Castellgalí i Manresa. A la capital del Bages ho farà, igualment, a la plaça Valldaura i acabarà el trajecte a l’estació d’autobusos.
