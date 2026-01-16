Descomptes i gratuïtat ajuden a un nou rècord històric del bus urbà a Manresa el 2025, amb 3,3 milions de viatgers
En el balanç, aquest divendres, s'ha presentat un dels quatre nous vehicles elèctrics que s'incorporen a la flota
L'alcalde ha destacat l'augment del 54% de viatgers en tres anys, que "no ha passat en cap altra ciutat del país"
Ha remarcat que els canvis de recorregut per convertir el Guimerà en illa de vianants no han generat cap queixa
El creixement d'usuaris del bus urbà des del 2020 no s'atura i el 2025 ha assolit un nou rècord històric amb 3.336.550 viatgers. Per segon any consecutiu es tornen a superar els 3 milions de viatgers que, des del 2007 es movien entre un i dos. Hi tenen un paper bàsic els descomptes en els abonaments del bus urbà, amb el 45% (entre l'ajuda estatal i la municipal) en el cas de la T-Mes i el 35% en el de la T-10, i també la gratuïtat pel que fa als joves de 16 a 18 anys amb la T-Jove 18 i la T-16. Tot plegat, l'alcalde Marc Aloy ho ha definit com a "decisions valentes".
La presentació de les dades s'ha fet aquest divendres al matí al Passeig del Riu, on s'ha mostrat un dels quatre nous busos elèctrics que s'afegeixen a la flota actual. Aloy, acompanyat pel regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia; el responsable de Sagalés, concessionària del servei de bus urbà, Ramon Sagalés; representants de Bus Manresa i tècnics municipals, ha explicat que "els quatre busos elèctrics nous se sumen als vuit que ja teníem", la qual cosa fa que, dels 22 vehicles totals, "dotze són elèctrics, set són híbrids, i ens en queden tres de reserva encara de gasoil que surten puntualment en moments que tenim algun problema amb algun altre bus".
Ha destacat que "tenim una flota completament verda i més de la meitat electrificada". Un transport públic del qual n'ha remarcat la sostenibilitat i el paper que té pel que fa a treure vehicles de l'espai públic. Ha admès que, si es vol una ciutat amb una illa de vianants ampliada, més pacificada i amb menys emissions, és necessari garantir una alternativa en el transport urbà.
Un augment del 54% en tres anys
Quant a les dades pel que fa al nou rècord històric, ha posat l'accent en el fet que "només en tres anys hem tingut un augment del 54% de viatgers. Això no ha passat en cap altra ciutat del país. Cada vegada que en parlem amb altres ciutats i amb l'AMTU, que és l'Associació de Municipis pel Transport Urbà, ens prenen com a referència".
Sobre les bonificacions, ha explicat que el 2025 més de 600 joves han utilitzat la T-Jove 18, un títol inèdit a Manresa. "Són un terç dels joves d'entre 16 i 18 anys". Han fet 73.585 viatges. També ha parlat del Conciliabús, que dona servei a sis centres educatius, amb uns 140 alumnes inscrits. Com a títols més utilitzats es mantenen la T-10 (21% dels viatges), la T-Jove 18 i la T-16 (20%), la T-Bonificada (12,11%) i la T-Mes (12,07%). El 5% dels viatges són amb el bitllet senzill.
El regidor Garcia ha situat en 12.700 la mitjana diària de viatges, amb el rècord el 2025 el dia 16 de febrer, amb 16.275 validacions. La línia amb més demanda és l'L8 (Perimetral), amb un augment del 6,3% i un total d'1.286.987 viatges. La segueix pel que fa a l'increment de la demanda, la línia L2 (La Parada), amb un 2,8% i 660.503 viatges, i la línia L1 (Balconada), amb un 1,4% més i 753.588 viatgers. Ha esmentat sobre la nova línia nocturna de dissabte, que va entrar en funcionament el 20 d'octubre passat, que "veiem un creixement substancial" amb 5.004 viatges.
Ha anunciat que "durant les pròximes setmanes s'implementarà la utilització de terminals de pagament" en tots els busos urbans "per poder pagar amb targeta de crèdit el bitllet senzill", el preu del qual es manté en els dos euros. El febrer ja han de funcionar.
Vuit pantalles i alcoholímetre
Sagalés ha explicat quant als quatre nous vehicles elèctrics, amb capacitat per a 52 passatgers, que "tenen una autonomia de la bateria molt més elevada. Tot el que és l'electrificació dels autobusos ho estem iniciant des de fa uns cinc anys i tenen millores tecnològiques que fan que sigui més madur". El lloc del conductor "té fins a vuit pantalles diferents de control, tant dels vianants que passen per fora de l'autobús com dels usuaris que pugen i baixen; disposa d'alcoholímetre perquè el conductor, abans de començar el servei, ha de bufar, que és una altra mesura de seguretat de cara a l'usuari i de la mateixa companyia", ha explicat.
En els darrers tres anys l'Ajuntament ha invertit 8,2 milions d'euros en el servei del bus urbà, 2,4 dels quals s'han rebut dels fins europeus Next Generation.
"Cap mena de queixa"
Pel que fa als canvis de les línies 1, 2 i 3 fruit de les obres per convertir el carrer Guimerà en una illa de vianants, l'alcalde ha volgut "constatar que el servei funciona, funciona amb normalitat i no hem tingut cap mena de queixa. Hi havia dubtes sobre si la parada estava ben situada, si tenia més o menys pendent", referint-se a la de la prolongació Guimerà. Igualment, pel que fa a la del carrer de Pompeu Fabra també n'ha valorat la idoneïtat i bon funcionament.
Històric de dades
Any i usuaris:
- 2005: 1.699.150
- 2006: 1.833.891
- 2007: 2.052.489
- 2008: 2.246.557
- 2009: 2.129.675
- 2010: 2.103.826
- 2011: 2.065.877
- 2012: 1.871.274
- 2013: 1.726.410
- 2014: 1.673.736
- 2015: 1.740.101
- 2016: 1.836.062
- 2017: 1.921.893
- 2018: 2.043.825
- 2019: 2.218.621
- 2020: 1.376.003
- 2021: 1.750.326
- 2022: 2.168.688
- 2023: 2.878.647
- 2024: 3.228.224
- 2025: 3.336.550
