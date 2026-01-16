Desnonen una família amb tres menors d’un pis del carrer Vilanova de Manresa
Mossos d’Esquadra han tallat l'accés per fer el llançament
Una família amb tres fills menors d’edat ha estat desnonada del pis on vivien al carrer Vilanova de Manresa aquest divendres a primera hora del matí. Una trentena de membres de la PAHC s’han mobilitzat per evitar l’acció, però s’han trobat que a primera hora del matí Mossos d’Esquadra han tallat l’accés al carrer i han impedit que ningú no s’acostés a l’habitatge mentre es duia a terme el llançament. L’Ajuntament de Manresa ha proporcionat a la família un allotjament temporal.
El pis és propietat d’un fons voltor de Madrid que es diu Reigahill Invest. Segons la PAHC, s’ha intentat negociar un lloguer social, però ha estat impossible. Era la tercera vegada que s’intentava el desnonament, i en els dos casos anteriors s'havia evitat. El darrer va ser l'octubre passat. En aquesta ocasió no s’ha pogut aturar. La comitiva judicial s’ha presentat a 2/4 de 9 del matí, però ja des de més d’una hora abans els Mossos d’Esquadra, amb diverses furgonetes, han tallat el carrer.
La PAHC ha denunciat que fins i tot han impedit l’accés del membre de la plataforma que tenia la tasca de parlar amb la comitiva judicial i donar suport a la família davant una situació «duríssima». La família «ha patit una indefensió absoluta».
La plataforma denuncia que darrerament s’han endurit els protocols a l’hora de fer llançaments i que «serveis socials estan saturats». A més a més, critica que s'utilitzin diners públics per resoldre problemàtiques generades per grans tenidors privats. Consideren, però, que les administracions, i en aquest cas l’Ajuntament de Manresa, perpetua el sistema i «ningú no hi posa fre».
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET