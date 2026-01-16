El professorat de la Catalunya central anuncia mobilitzacions
Una cinquantena de docents es reuneixen a Manresa i reclamen més mitjans
REGIÓ7
Docents de la Catalunya central han anunciat mobilitzacions al territori els pròxims dies davant el que consideren un «bloqueig total» en les negociacions amb el departament d’Educació. Així es va decidir en una assemblea que es va celebrar recentment en la qual van participar una cinquantena de professors, principalment del Bages però també del Berguedà i Osona. Es va celebrar a l’institut Pius Font i Quer de Manresa.
A l’assemblea es va manifestar que les negociacions amb Educació estan encallades i el departament no ha fet ca pas endavant. Durant l’assemblea diversos docents van denunciar ràtios «inassumibles» amb aules de 33 alumnes a secundària i 37 a batxillerat. Això en un context cada cop més complex i amb els mateixos recursos de sempre, segons un comunicat de la mateixa assemblea.
El 24 de gener hi ha convocada una manifestació a Barcelona. La convocatòria a les comarques centrals és a les 9 del matí a la plaça Sant Domènec per agafar el tren de la Renfe i assistir a la marxa de Barcelona a Arc de Triomf. A l’assemblea, però, es va resoldre impulsar tot un seguit d’accions a Manresa i al conjunt de la Catalunya central, que s'anunciaran més endavant. Els docents van fer una crida a organitzar assemblees als centres educatius per organitzar-se escola a escola.
Com a element de visibilització, el professorat recuperarà el color groc com a símbol de la lluita. Per aquest motiu el pròxim 22 de gener, es convoca a visibilitzar el groc a totes les escoles i instituts de la Catalunya Central. «Volem inundar les escoles de groc per fer visible el malestar del col·lectiu i advertir que, sense avenços reals, el conflicte s’intensificarà», va concloure l’assemblea.
Les mobilitzacions continuaran amb el cicle de vagues que s’iniciarà l’11 de febrer si el Departament no mou fitxa .
