Qui vulgui participar a la Transéquia de Manresa, ja es pot apuntar
Se celebrarà el 15 de març i les inscripcions només es podran fer en línia
REGIÓ7
Ja s’ha obert el període d’inscripció per participar en la Transéquia 2026. Enguany se celebrarà el pròxim 15 de març. Caldrà apuntar-se exclusivament en línia, de forma que no hi haurà inscripcions presencials ni el mateix dia de la marxa. A l’edició de l’any passat es va arribar als 4.000 participants, el límit que es permet per qüestions d'organització i de seguretat. El topall es va posar l'any passat.
La marxa popular no competitiva que recórrer el traçat de la Séquia medieval que va de Balsareny a Manresa complirà enguany la seva 42a edició. L’organitza la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia amb el suport logístic de Gesport, una empresa dedicada a la gestió i organització d’esdeveniments esportius a Catalunya, que ja va assumir l’encàrrec de tirar endavant la prova l’any passat.
Com en les darreres edicions, hi haurà diverses modalitats. Es pot fer caminant per recórrer 24, 28 o 10 quilòmetres des de Balsareny, Sallent o Santpedor. Amb bicicleta, on hi haurà quatre rutes: curt, mitjana, llarga i d’aventura. Corrents. En aquest cas amb un únic circuit de 25 quilòmetres. I amb handbike, la modalitat inclusiva per a persones amb mobilitat reduïda.
La Transéquia ha incorporat en les seves darreres edicions un component solidari. Enguany se’n beneficiarà el projecte ‘Comunitats que curen’ que impulsa el col·lectiu Caminant plegats en el dol per combatre la soledat no desitjada i afavorir la inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat a Manresa i el Bages. L’any passat l’euro solidari el va rebre l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès. En total es van recollir 3.169 euros que van aportar els participants en la Transéquia.
Les inscripcions es poden fer a la pàgina web transéquia.cat fins al 12 de març o fins que s’arribi a les 4.000 inscripcions, que és el màxim previst.
La inscripció a la Transéquia, en qualsevol de les seves modalitats, inclou: l’acreditació per participar, bus d’anada i tornada per caminants i corredors fins als punts d’inici/final, got commemoratiu, dret als avituallaments de tot el recorregut, botifarrada, assegurança d’accidents i serveis mèdics.
