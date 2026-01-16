Usuària del menjador compartit per a persones grans: "El menjar és bo i riem molt"
Neix a les Escodines de Manresa el projecte ‘Menjar acompanyats’ per combatre la soledat no volguda
Amb la voluntat de combatre la soledat no desitjada de les persones grans, l’Ajuntament de Manresa i el barri de les Escodines han posat en marxa el projecte ‘Menjar acompanyats’.
Els moments dels àpats és quan les persones que viuen soles senten d’una forma més acusada la solitud. Per aquest motiu al Casal de les Escodines s’ha habilitat un menjador perquè persones majors de 65 anys puguin dinar plegades. A més a més de l’àpat, doncs, fan comunitat, es creen vincles i se socialitzen. El menjador funciona de dilluns a divendres amb un cost de cinc euros per àpat.
El projecte el van presentar ahir la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs, i la presidenta de l’Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió. També qui coordina la iniciativa, Judit Piedra. Va ser al mateix menjador comunitari. Una sala en un dels extrems del casal que s’ha equipat amb microones, una nevera, taules i cadires, una màquina de cafè i una pica de marbre. De moment la iniciativa, que es va posar en marxa el passat dia 18, compta amb entre 7 i 8 participants. La previsió és que vagi a més. Llavors s’habilitarà un nou espai més gran al mateix equipament. Les inscripcions es poden fer al casal, que actua d’enllaç amb l’Ajuntament.
«El menjar és bo i riem molt»
A la presentació també hi va participar Mercè Moltó. De 69 anys i veïna de Manresa, viu sola i és una de les usuàries del projecte ‘Menjar acompanyat’. Explica que no s’ho va pensar dues vegades quan li van proposar. «Vaig pensar que era ideal». Va a dinar al menjador del casal de dilluns a divendres. «És com una teràpia. El menjar és bo, em sento molt acompanyada. Riem molt, passem unes hores agradables i hi ha la tranquil·litat de no haver de cuinar».
Del testimoni de la Mercè es desprèn que el projecte «no implica només el fet de menjar, sinó que es tracta de compartir un espai, vivències, xerrar i ajudar-se», va afirmar la regidora Homs. «Compartir el dinar esdevé una eina per crear vincles, prevenir l’envelliment social i millorar el benestar emocional, social i físic de les persones participants». En definitiva, contribueix a un envelliment «actiu, autònom i saludable».
El menjar que se serveix és el mateix que el que l’Ajuntament dispensa amb el servei ‘Menjar a domicili’ que actualment arriba a 130 persones. Hi ha una gran varietat de menús en funció de les necessitats de cadascú: per a diabètics, celíacs, sense gluten, sense sal...
El projecte es complementa amb activitats socials i comunitàries com tallers de memòria, xerrades sobre salut i alimentació, activitats artístiques i creatives, jocs de taula, grups de lectura, sessions de cinema, així com sortides i visites culturals. «Estem generant un espai de vida continuada», va afirmar la regidora.
Prova pilot
Homs va explicar que ‘Menjar acompanyats’ és una prova pilot que neix «de la confluència de dues inquietuds», la de l’Associació de Veïns de les Escodines i la de l’Ajuntament, i que «ens agradaria que passés a altres llocs, a altres barris de Manresa». Va remarcar que el projecte no fa la competència ni substitueix a cap altre recurs.
«Envellir no ha de voler dir aïllar-se»
Per a Mercè Moltó, una de les usuàries de ‘Menjar acompanyats’, la iniciativa és com una teràpia. Alguns dies surt de la coral de la gent gran de les Escodines que assaja al mateix casal del barri, i directament se’n va al dinar on ha tingut l’oportunitat de conèixer gent nova. Aporta benestar emocional, i aquest és un dels aspectes que va destacar la presidenta de l’Associació de Veïns, Carme Carrió a la presentació del projecte. «Envellir no ha de voler dir aïllar-se», va assegurar.
«Hem de viure la vellesa amb plenitud, salut i benestar emocional. Això millora la nostra salut». Segons Carrió, les persones que per la seva situació personal viuen soles o estan soles bona part del dia, encara necessiten més recursos d’aquest tipus com, en aquest cas concret, compartir l’hora de dinar amb altres. Fins i tot «evitaríem que hi hagués gent que es prengués medicació».
Va destacar, també, que hi ha gent que no s’alimenta bé per haver de fer menjar a casa per un de sol. Amb el projecte, en canvi, s’assegura una dieta equilibrada, de forma que «es guanya temps, qualitat emocional, dietètica i benestar emocional». Els menús que ofereix són els mateixos que es reparteixen amb el servei ‘Menjar a domicili’ de l’Ajuntament de Manresa. Són gairebé una vintena de menús diferents en funció de les necessitats de cadascú i que té la seguretat alimentària garantida. Es conserva a la nevera i s’escalfa al microones.
Carrió opina que els barris han de jugar un paper protagonista a l’hora de fer front a problemàtiques com la solitud no desitjada, però «necessitem que ens ajudin». Va afirmar que «l’envelliment és una realitat, i l’altra és el context de barri. Els barris tenen un potencial social i cultural que a vegades no és prou valorat, i hem d’ajudar la gent gran a què siguin autònoms i que treballin tots els aspectes cognitius, culturals i socials».
‘Menjar acompanyats’ comptarà amb la supervisió de Judit Piedra, que va assegurar que «és una feina que m’encanta perquè la gent gran t’ensenya moltes coses i és molt gratificant». La setmana entrant la Judit tindrà la companyia del Sebas, dinamitzador cultural que farà activitats entre els participants del projecte com jocs de taula, converses o exercicis de memòria.
