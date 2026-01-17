Un accident talla la C-55, a Manresa, en sentit sud
El sinistre provoca retencions a la baixada de Sant Pau
La C-55 està tallada en sentit sud a Manresa, des de poc abans de 3/4 de 9 del matí per un accident. Segons el Servei Català de Trànsit, l'incident ha tingut lloc a les 8.41, a l'altura de la baixada de Sant Pau, i hi ha retencions.
Per ara, no hi ha informació sobre els vehicles implicats en el sinistre i si hi ha ferits.
