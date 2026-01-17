Els jesuïtes completen la rehabilitació de la capella del Rapte de Manresa i en fixen els usos
Les millores iniciades fa tres anys han finalitzat a la part de l’oratori
El superior de la comunitat de la Cova recorda que és el primer lloc de Manresa on va fer vida sant Ignasi, si bé la construcció original va ser derruïda
David Guindulain, Superior de la Comunitat de la Cova de Sant Ignasi de Manresa, fa notar que la capella del Rapte (i de Santa Llúcia), a la plaça de Sant Ignasi, propietat de la Companyia de Jesús, «és un espai més originari que no pas la Cova perquè aquí sant Ignasi hi va atendre la gent que era a l’hospital [de Santa Llúcia] i ell mateix hi va fer vida». De fet, va ser el primer lloc on es va hostatjar quan va arribar a Manresa el 1522 i hi va viure l’episodi del Rapte que li dona nom. A banda, sota l’arc que s’ha conservat de la capella de Santa Llúcia (s. XIV), atès que la resta es va derruir durant la guerra civil i reconstruir la dècada dels anys 50 del segle passat, és on sant Ignasi va explicar per primer cop als manresans els Exercicis espirituals.
Després de tres anys d’obres, amb l’arquitecte Jaume Espinal com a ideòleg, i d’una inversió de 200.000 euros, la meitat dels quals aportats per la Diputació per a temes de patrimoni, la rehabilitació de la capella ha acabat amb uns resultats més que evidents. A més, els jesuïtes han decidit què faran als locals -tres habitacions i dues sales- que queden a la part superior de l’ermita, que també van arreglar. Seran la seu de la comunitat de persones que col·laboren amb ells a la capital del Bages.
La darrera part de les obres s’han centrat en l'oratori on se celebren les misses. La il·luminació és un dels aspectes en els quals es noten més els canvis, amb l’eliminació de les aranyes i aplics, que han substituït dues línies lluminoses paral·leles als murs a banda i banda. També s’han il·luminat la imatge de santa Llúcia i la clau de volta, on es veu una santa Llúcia amb una palma amb dues figures més.
La part de l’altar
A la part de l’altar s’ha renovat el mobiliari: els dos pilars que aguanten l’altar on se celebra l’eucaristia s’han recobert amb fusta de color fosc, també és de fusta l’ambó (faristol) i la protecció del sagrari, mentre que la creu és en un suport de ferro del mateix color. Totes les bases d’aquests elements tenen vuit costats, «que fan referència al vuitè dia, que és el del paradís», diu Guindulain. La creu que presidia l'altar s’ha traslladat a la part de la capella on hi ha el sant Ignasi jacent, que va ser la rehabilitació precedent.
Una imatge que ha guanyat molt amb el canvi és la de santa Llúcia, que no només s’ha il·luminat sinó que també s’ha netejat i ara ressalta molt més. Pel que fa a la Mare de Déu que hi ha en un lateral, que no és l’original, s’ha mantingut. S’ha netejat la pedra de les parets, i la rosassa, que a la nit queda il·luminada i es veu des de fora, per damunt del petit parterre on van eliminar un tram de mur i de tanca que havien quedat d’un antic tancat, on han plantat dos xiprers. Igualment, s’ha restaurat l’arc que formava part de l’entrada original a la capella de Santa Llúcia i s’ha intervingut en la sagristia, amb nous tancaments i nou equip de so, entre altres.
Pel que fa a la capella, que tres cops a la setmana ocupa la Comunitat de Sant Egidi, Guindulain comenta que el fet que «sigui un lloc on es resa des de l’atenció als vulnerables, com ho era sant Ignasi quan va arribar aquí, és el que ens agradaria promoure». Recorda que Sant Egidi ja va tenir la seu al Rapte des del 1997 fins al 2014.
Comunitat de missió
Quant als locals que hi ha al nivell superior, «apunta a ser com un casal de la comunitat de missió, és a dir, d’aquell conjunt de col·laboradors i voluntaris amb el projecte de la Cova. Un lloc de trobada, de celebració, de formació i de reunió. Aquesta seria una mica la idea. Arreu de la província d’Espanya els jesuïtes estem utilitzant aquest concepte de comunitat de missió. Comptem amb una sèrie de voluntaris, gent contractada i cooperants que ens ajuden a dur a terme aquesta missió, que no només és la Cova sinó l’àmbit de l’Església, de ciutat. Aquest conjunt de persones tindrien un lloc identitari aquí. Cada dijous, un grup d’aquests voluntaris i cooperants ens trobem per fer estudi de l’Evangeli».
Subscriu-te per seguir llegint
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes