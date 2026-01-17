Marc Aloy espera que "ben aviat puguem començar el servei pilot" del microbús al Centre Històric de Manresa
La prova s'havia de fer el darrer trimestre del 2025, segons va anunciar l'Ajuntament el setembre passat
El disseny del recorregut es concretarà tenint en compte la veu de comerç i veïns del sector
La línia de bus urbà amb un microbús per donar servei al Centre Històric de Manresa, que el comerç del sector fa més de quinze anys que reclama, no acaba d'arribar. Aquest divendres, coincidint amb la presentació de les dades corresponents al bus urbà durant el 2025, l'alcalde Marc Aloy ha explicat que «estem treballant en la línia nova per donar cobertura al Centre Històric. És un compromís de ciutat i també és una de les accions del Pla de Barris que ens han atorgat i, per tant, ara tindrem uns diners per fer una prova els pròxims mesos. Amb el regidor, l’equip tècnic i l’empresa, estem acabant de treballar en com ho podem acabar de dissenyar, conjuntament amb els botiguers i els veïns». Ha reblat que «esperem que ben aviat puguem començar el servei pilot d’aquesta línia.
El darrer trimestre del 2025
El setembre passat, l'Ajuntament va anunciar que al llarg del darrer trimestre del 2025 es portaria a terme la prova pilot per fer circular un microbús pel Centre Històric de Manresa, a partir de la qual es valorarà la implementació o no del servei. Segons va explicar aleshores Carles Garcia, regidor d'Urbanisme i Mobilitat, ja hi havia damunt la taula una proposta de recorregut, però el govern municipal l'havia d’acabar d’estudiar amb els comerciants i amb institucions i equipaments del sector. Va situar en el darrer trimestre de l'any la posada en marxa. No es va fer.
El gener del 2024 es va dur a terme una prova amb un vehicle cent per cent elèctric del fabricant xinès Yutong, de 7 metres de llargada i 2,30 d'amplada, per carrers del Centre Històric per comprovar-ne la maniobrabilitat. No va tenir problemes, excepte a la Baixada del Pòpul, on el conductor va haver de maniobrar perquè no passava. El juny del mateix any, la prova es va fer amb un INDCAR més petit, de 6 metres de llargada. Els següents passos consistien a fer un estudi de la viabilitat econòmica, un de la ruta i una prova pilot per determinar la implantació del servei.
Diners del Pla de Barris
L'octubre passat, l'Ajuntament va presentar el projecte amb què la ciutat optava a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 impulsat per la Generalitat de Catalunya. Dins de les 12 accions de l’àmbit de transició ecològica, valorades en 2 milions d’euros, hi ha la posada en marxa del microbús del Centre Històric. El desembre, tal com va informar aquest diari, es va saber que la Generalitat havia aprovat la proposta presentada per l'Ajuntament. De la inversió total de 25 milions d’euros, la meitat seria aportada per la Generalitat i l’altra meitat per l’Ajuntament.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes