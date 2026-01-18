3D/3D+, una fòrmula per no oblidar cap pas
L’eina pròpia de valoració geriàtrica ideada per la cap d’Urgències d’Althaia, Dolors Garcia, s’anomena 3D/3D+. «No es va posar per posar sinó que té un significat», explica. Ajuda tots els professionals a fer la feina de la mateixa manera i a recordar els passos a seguir en cada cas «perquè a vegades en el dia a dia i amb la intensa feina d’urgències, ens podríem deixar alguna cosa». 3D ve de dependència, demència i domicili. «Vindria a ser la foto del carnet: com ets, com estàs de mobilitat, d’autonomia, de vida quotidiana...». El 3D+ seria la foto del moment, de la malaltia i si hi ha algun element extern (assenyalat per +) com un fàrmac que hagi desfermat el malestar. «Els metges d’urgències tenim el cap molt estructurat en el sentit que hem de fer-ho tot de forma protocol·lària i no saltar-nos cap pas perquè ho hem de poder fer bé i no fallar». Fa anys Garcia va exercir de metge de família a Sant Joan i assegura que també té el cuquet de la investigació.
