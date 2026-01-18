Una esllavissada talla la circulació dels Ferrocarrils entre Manresa i Monistrol de Montserrat
El servei de la línia entre la capital bagenca i Barcelona funciona en el tram de la plaça Espanya i la localitat montserratina
Una esllavissada a la via que ha tingut lloc aquest matí ha provocat la interrupció del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre les estacions de Manresa Baixador i Monistrol de Montserrat, ha anunciat l'empresa de tren de l'administració catalana. Per aquest motiu, des de Protecció Civil s'ha activat el pla Ferrocat.
En el moment d'escriure aquestes línies, aquest diumenge al migdia, no hi ha cap previsió de restabliment del servei, segons informen les entitats implicades.
L'incident afecta la línia Manresa-Barcelona, ja que els combois sí que enllacen les estacions que hi ha entre Monistrol de Montserrat i la plaça Espanya de Barcelona.
