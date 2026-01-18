Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
La presència d'una grua de grans dimensions ha causat una notable expectació aquest diumenge al matí a la plaça Catalunya. Els Bombers han fet servir l'escala per treure des del balcó del seu pis el cadàver d'un home que ha mort per causes naturals.
La impossibilitat de fer aquesta feina de forma manual a través de les escales o l'ascensor ha motivat l'activació de l'operatiu, que ha inclòs la presència dels cossos de seguretat per controlar durant una estona la circulació de vehicles per aquest punt de la geografia urbana de la capital bagenca. A l'indret també s'hi hi desplaçat un vehicle funerari per fer-se càrrec del dipòsit del cadàver.
