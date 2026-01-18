Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La maquinària es posa en marxa quan l’usuari posa el peu a Urgències

El pacient gran, amb més d’una malaltia i polimedicat, es tracta en uns boxs apartats

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

El model per atendre pacients crònics complexos a Urgències d’Althaia es posa en marxa en el moment que entra un pacient major de 75 anys -si es dona el cas també en més joves- que té més d’una malaltia i està polimedicat. La cap d’Urgències de l’Hospital de Sant Joan de Déu, Dolors Garcia, explica que de mitjana el servei atén unes 300 visites cada dia. «Som al nivell de Lleida, Girona, el Parc Taulí de Sabadell o el Sant Pau». Continua dient que «això és un volum de feina importantíssim, i hem de ser capaços de dir qui entra primer i qui pot esperar».

En aquest segment de pacients «no només mirem la gravetat, sinó les seves necessitats». En aquests casos l’usuari es deriva a un apartat d’urgències, una unitat d’observació amb 14 llits individuals. «És un lloc no tan sorollós i poden estar acompanyats». L’equip que els atén és el d’urgències mateix, format per uns 180 professionals. «Aquest entorn els beneficia perquè l’evidència científica ens diu que un pacient d’aquesta edat, amb moltes malalties, fràgil i polimedicat, ha d’estar en un entorn tranquil».

Garcia destaca, també, que si un pacient té problemes socials s’han de detectar. «Si no hi ha malaltia, però hi ha un problema social i no es resol, acabarà venint moltes vegades a urgències».

