Entrevista | Jordi Magem Badals Gran Mestre d’Escacs manresà
«En realitat, una partida d’escacs la guanya qui més vol guanyar-la»
Ha estat campió d’Espanya, 16è en un Mundial, ha participat en nou olimpíades dels escacs, en sis campionats d’Europa, ha estat capità de la selecció espanyola durant vint anys i, un cop passada la pàgina de l’alta competició, ha estat entrenador d’un subcampió mundial, entre molts altres. Va començar en uns taulers del Catalònia de Manresa, i en cara hi col·labora.
Un estiu jugant amb altres nens als antics locals del Catalònia, al Casino de Manresa, el va orientar cap a una carrera com a jugador d’escacs que l’ha portat a formar part de l’aristocràcia internacional del joc del tauler. Professional des dels 19 anys, passat el seu moment àlgid en les competicions, s’ha dedicat a entrenar altres escaquistes, entre ells un subcampió mundial. Admet que els escacs l’han arribat a obsessionar, però diu que, per ser millor, l’haurien d’haver obsessionar encara més.
El jugador d’escacs sempre és el ‘coco’ de la classe?
No, hi ha molts tòpics que no són veritat. Ni és el ‘nen rata’ ni és el més llest. N’hi ha d’introvertits i d’extravertits, hi ha de tot. Això sí: el que juga a escacs gairebé sempre és un nen que té curiositat i que li agrada estudiar.
Com hi va anar a parar?
Me’n va ensenyar un amic. Vaig començar a jugar a l’Oms i de Prat com a extraescolar i després vaig passar a un club que ja no existeix, el Manresa. Però el club de la meva vida és el Catalònia, on vaig anar després i on encara col·laboro. Recordo un estiu de petit anant cada dia al Casino, on el Catalònia tenia uns taulers on es podia jugar lliurement. Allò em va fer agafar-hi molta afició. Si el Catalònia no hagués tingut aquell local allà, tan cèntric i tan obert, potser la meva vida hauria estat diferent.
Ara en comptes d’anar al Casino hauria jugat en línia. No hauria socialitzat tant.
Sí, això ha canviat molt. Ara la gent prefereix no sortir de casa. Però continua havent-hi socialització als tornejos. Ara n’hi ha moltíssims, en tens cada setmana i els nens es van coneixent entre ells. Per exemple, a la final del campionat de Catalunya hi participen més de 500 infants i s’hi apleguen més d’un miler de pares. Hi ha moltíssima afició. El fet de poder jugar online permet practicar molt, a totes hores, i l’aprenentatge és molt més ràpid. Ara qualsevol aficionat té milers d’hores de joc, i això ha fet que el nivell hagi pujat moltíssim.
Vostè ha arribat lluny com a escaquista. Què li ha faltat per arribar a dalt de tot?
És una bona pregunta. Potser hauria hagut de treballar una mica més i ser una mica més obsessiu. Per ser un dels millors del món has d’estudiar contínuament, no pots pensar en res més. Jo era així, però no prou. Vaig decidir deixar els escacs professionals el 2012 després d’un campionat d’Europa a Eslovènia perquè no em va anar bé, i dic mig en broma que aquell va ser el primer moment que vaig aixecar el cap del tauler. En l’alta competició és com si visquessis en un món irreal tota l’estona. Això no és com el bàsquet, que es queda a la pista: això ho pots portar al damunt tot el dia. Somnies amb escacs i et lleves amb escacs. Tot i que ja no m’hi dedico a aquest nivell, encara em passa que, de cop, sense voler, m’adono que estic rumiant posicions (riu). És terrible!
Cal tenir una ment especial per ser un gran jugador?
Has de pensar d’una manera racional. Diuen que és un esport perquè és competitiu; és un art, perquè és creatiu; i és una ciència, perquè és anàlisi i matemàtica. Un músic aficionat als escacs em va dir una vegada que són dues coses molt semblants perquè en tots dos hi ha d’haver harmonia. És així.
És cert el clixé que diu que com més intel·ligent, més bon jugador?
No necessàriament. Cal intel·ligència, però el caràcter també influeix molt. Hi ha gent ambiciosa que vol guanyar sempre, que arrisca; hi ha gent prudent a qui no li agrada jugar-se-la... Això determina quina mena de jugador ets. És un reflex de la teva personalitat. Hi ha jugadors que no suporten perdre i entren en una espiral negativa i comencen a perdre sempre, i n’hi ha que són forts mentalment i s’aixequen ràpidament. En ser un esport individual, si perds no tens excusa, sobretot si duies la partida controlada i t’equivoques al final. Per això és tan dur.
Com gestionava les derrotes?
Aquesta pregunta la hi van fer al Magnus Carlsen, que ha arribat a ser el número 1. Va respondre «no perdent» (riu). Jo... Depèn. De vegades ets conscient que t’han superat, i això ho puc acceptar amb esportivitat. Però quan perdo una partida que no hauria d’haver perdut, me n’he d’anar a passejar una estona i que em toqui l’aire.
Quina seria la personalitat ideal per ser el millor?
Algú amb personalitat forta, analític i amb molta sang freda. Moderadament optimista i capaç de fer sempre cara de pòquer. Una vegada van preguntar a Kaspàrov si Topàlov arribaria a ser el millor del món, i va contestar que no perquè era bona persona (riu). En realitat guanya qui més vol guanyar. Hi ha gent amb una gran comprensió del joc però que és conformista, poc ambiciosa, o que no controla els nervis i s’equivoca al moment crític per la pressió... Calcular és important, però hi ha moments en què és un joc molt psicològic.
Defineixi’s vostè.
Jo em defineixo com a flexible, però els que em coneixen diuen que soc sòlid, que assumeixo pocs riscos.
Jugar molt a escacs et canvia el cap?
Sí, és clar, tant pensament racional et conforma la manera de pensar. T’acostumes a pensar sempre ‘si faig això, passarà allò’. Per això recomanen jugar a escacs als nens amb TDAH, per fer que s’acostumin a pensar abans d’actuar. També per això es recomana molt a la gent gran.
Una simultània d’un contra 40 no és una mica arrogant?
No, s’entén com un espectacle, un ‘divertimento’. Els aficionats estan contents de poder enfrontar-se amb un Gran Mestre, d’una altra manera no ho podrien fer. I encara és més espectacular fer simultànies a cegues, sense veure els taulers. Jo n’he arribat a jugar sis. En realitat, si hi estàs acostumat no és tan complicat. L’únic problema és que pots confondre l’ordre de les partides! (riu)
Quina victòria recorda d’una manera especial?
Per exemple, la partida que vaig guanyar a l’olimpíada de Moscou del 94 i que em va permetre obtenir el títol de Gran Mestre, que és el títol màxim. Arribar-hi en una olimpíada té més mèrit. Un altre moment que recordo molt és una partida a Andorra jugant amb negres amb un escaquista millor que jo; la partida va tenir molta tensió, però vaig guanyar i això em va suposar classificar-me per anar al Mundial de Las Vegas. Va ser molt emocionant.
A l’inrevés: la derrota que no pot oblidar?
Per exemple, un torneig obert a Sevilla, l’any 2000. Vaig cometre un error de principiant i vaig perdre contra un aficionat. No estava gaire centrat.
Els grans mestres cada vegada són més joves. Per què?
És conseqüència de poder jugar en línia. Tu aprens patrons tipus. Per exemple, saps que tenir dos peons a la mateixa fila és dolent. Un aficionat en coneix 200, i un Gran Mestre potser en té 2.000. Davant d’una posició, si saps molts patrons no has de pensar, ja saps què has de fer; si en saps menys has de pensar i et pots equivocar. Doncs ara, el que passa, és que adquireixen als 10 anys l’experiència que abans tenien als 14. Ara n’hi ha de 7 o 8 anys que ja juguen molt bé. Molts d’ells són asiàtics.
El dia que el Deep Blue d’IBM va guanyar Kaspàrov què va canviar?
Els ordinadors han obligat a canviar l’estil del joc. Ara és molt més analític i el coneixement teòric de tothom és molt més alt. Però que les màquines guanyin no és tan important. Jugar contra les màquines és avorrit i una mica frustrant. Que no s’equivoquin mai fa que tingui molt poc al·licient. El divertit és jugar contra una altra persona, encara que no la vegis i no sàpigues ni on és.
Tant joc en línia deu haver modificat moltes coses.
Moltes. Hi ha unes 7.000 persones federades, però només en una plataforma, a Catalunya hi ha 20.000 jugadors. Imagina’t. Això perjudica els clubs, perquè hi va menys gent. Un dels grans jugadors mundials, el Nakamura, juga molt poc presencialment perquè ell diu que es considera més un ‘streamer’ que un jugador. Ara hi ha gent que es guanya la vida comentant partides. Jo ara entreno jugadors, i ho faig gairebé tot a distància. Puc estar preparant algú a Sevilla, parar una estona per fer aquesta entrevista, i continuar després!
I el romanticisme del tauler?
Encara que el joc en línia hagi portat coses molt positives i tingui molts avantatges, la calidesa del tauler i el tacte de les peces no es pot substituir. Hi ha jugadors que diuen que prefereixen jugar online que fer-ho en persona. A mi això em fa riure.
Els quatre cantons
Tothom té el que es mereix?
No.
Millor qualitat i pitjor defecte.
Flexible; i massa perfeccionista.
Quant és un bon sou?
Quatre mil euros.
Percep pressió estètica social?
No.
Quin llibre li hauria agradat escriure?
«Los príncipes demonio», de Jack Vance.
Una obra d’art.
«La gran onada de Kanagawa», de Katsushika Hokusai.
En què és expert?
En escacs.
Què s’hauria d’inventar?
Una màquina per anar al futur.
Déu existeix?
Potser sí.
Amb quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar?
Jesucrist
Un mite eròtic.
Rebecca Hall.
Acabi la frase. La vida és...
Avui.
La gent de natural és bona, dolenta o regular?
Regular.
Faci un paradís amb tres ingredients.
Internet, bon menjar i una bona biblioteca.
Un lema per a la seva vida.
Segueix lluitant; no hi ha més remei.
La jugada de tota una vida
Jordi Magem Badals va néixer a Manresa el 24 d’agost del 1967, fill de Josep Maria, enginyer tèxtil a la Fàbrica Nova, i de Maria Concepció, una mestra que va deixar la feina per dedicar-se a la família. Té dos germans i una germana, està casat i té dos fills, el Jan i el Pau. Va estudiar a l’Oms i de Prat i al Lluís de Peguera, i t´estudis incacabats d’Empresarials, Enginyeria tècnica i Màrqueting cursats a la UPC i a la UOC.
Va començar a jugar a l’Oms i de Prat com a extraescolar. El seu primer club va ser el Manresa i, tot seguit, va passar al Catalònia, del qual no s’ha desvinculat mai.
Als 15 anys, els tornejos d’escacs li van proporcionar els seus primers ingressos. Als 19 anys va començar a competir professionalment. Es va mantenir en l’alta competició fins al 2012.
Gran Mestre el 1994, ha estat campió d’Espanya (1990) i subcampió tres vegades; 16è al Mundial de Las Vegas (1998);ha participat en sis campionats d’Europa per equips entre 1992 i 1999, i ha estat capità de la selecció espanyola en nou olimpíades dels escacs entre 1990 i 2010. El 2010 va assolir la posició 240 en el rànquing mundial.
Ha estat director tècnic de la Federació Catalana entre 2017 i 2023. Ha fet cursos a l’ONCE i ha creat l’Escola Catalana d’Escacs (2000 a 2015). Com a entrenador ha treballat per a Alexei Shirov, subcampió mundial, i Alvar Alonso, entre d’altres. Ha escrit el llibre «Test del ajedrecista».
En el temps lliure li agrada llegir, el cinema i estar amb els fills.
