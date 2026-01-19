El Centre Hospitalari iniciarà el camí per acollir la salut mental d’Althaia
S’està acabant de dissenyar el projecte que omplirà d’activitat tot l’edifici de les Bases
L’edifici del Centre Hospitalari s’ha de convertir en el referent en salut mental de la Fundació Althaia. L’activitat del CSAM, que és en un edifici independent davant de l’Hospital de Sant Joan de Déu, es traslladarà al Centre Hospitalari. No hi ha data, però sí «s’està avançant en la definició del projecte» de forma que les obres es podrien acabar licitant aquest 2026 «i tant de bo poguessin començar abans d’acabar l’any», comenta la directora de Comunicació i Participació d’Althaia, Antònia Raich. Cal acabar de resoldre, però, el tema del finançament. La inversió prevista no és menor. Són 7,2 milions. «És una obra molt important» que requerirà de la implicació del departament de Salut.
El projecte preveu que l’edifici tingui usos sanitaris, assistencials, administratius i també residencials. Mantindria els serveis de rehabilitació i cronicitat que presta actualment. La previsió és que es tiri endavant per fases en funció de la disponibilitat de finançament.
Amb aquest projecte queda definit el futur del Centre Hospitalari, que amb la concentració de serveis a Sant Joan de Déu ha viscut èpoques d’incertesa respecte el seu futur. La pandèmia, en canvi, va aturar una campanya de mecenatge que tenia com a objectiu remodelar l’àrea de pediatria de Sant Joan de Déu.
El projecte es manté, i s’hi treballa per veure «què s’hauria de fer i quines necessitats tenim», però «és més com un projecte de cara al 2027», indica Raich. «Pediatria és una necessitat de fa temps i ho continua sent». Es preveia una nova unitat de neonatologia i també ampliar i millorar l’hospital de dia de pediatria.
