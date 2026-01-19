Els estudis de Medicina estrenaran l’Edifici del Coneixement aquest any

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’equipament té un projecte liderat per Althaia que ha sumat la complicitat de la UVic-UCC i de la Fundació Universitària del Bages

Obres al solar on s’alçarà l’Edifici del Coneixement | MIREIA ARSO

Jordi Morros

Manresa

L’Edifici del Coneixement és un ambiciós projecte liderat per la Fundació Althaia de Manresa que ha sumat la complicitat de la Fundació d’Estudis Superiors de Ciències de la Salut de la UVic-UCC-titular de la Facultat de Medicina-, i de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). El seu nom ja dona pistes de què serà: un equipament destinat a la docència on s’hi impartiran els estudis de Medicina que ara es donen a Sant Joan de Déu, i a la recerca en ciències de la salut. Aspira a ser referent no tan sols a les comarques centrals, sinó al conjunt del país.

És un projecte que Althaia tenia en ment fa anys, que es va desencallar el 2025 i que serà realitat aquest 2026. Les obres van començar l’octubre passat i, d’entrada, es prioritza la part que es destinarà a fer classes de Medicina. «Ens faria il·lusió que el curs vinent els alumnes de Medicina ja poguessin començar a l’edifici», assegura la directora de Comunicació i Participació d’Althaia, Antònia Raich. Les obres avancen a bon ritme, afirma.

La previsió inicial és que estigui enllestit del tot a finals d’any. És davant mateix de l’Hospital de Sant Joan de Déu, de forma que esdevindrà un punt de trobada de professionals de la salut, el món acadèmic, investigadors i estudiants, amb l’objectiu últim de generar coneixement. L’edifici, dissenyat com si fos un parc públic, té un cost de 7 milions d’euros.

