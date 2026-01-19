La Federació del Bages, Berguedà i Solsonès del PSC organitza un cinefòrum per reivindicar la Llei de Barris
L’activitat ha reunit militants, càrrecs electes i ciutadania a la seu de Manresa dels socialistes
La Federació del Bages, Berguedà i Solsonès del PSC ha celebrat aquest cap de setmana a Manresa un cinefòrum al voltant de la pel·lícula "El 47", una obra que retrata la lluita veïnal i la dignitat de molts barris obrers, amb l’objectiu de posar en valor la Llei de Barris impulsada pel Govern del PSC i les seves polítiques progressistes de cohesió social i igualtat d’oportunitats.
L’activitat ha reunit militants, càrrecs electes i ciutadania en un espai de reflexió col·lectiva sobre el dret a una vida digna, la importància dels serveis públics i la necessitat de polítiques públiques que garanteixin barris vius, cuidats i amb futur. La projecció d’"El 47" ha permès connectar el passat de lluita veïnal amb els reptes actuals de molts municipis del territori.
Taula rodona
En acabar la pel·lícula, s’ha celebrat una taula rodona conduïda per Elia Tortolero 1ra secretaria de la Federació, amb la participació de l’alcalde de Súria, Albert Coberó, i de l’exregidor de Manresa, Quim Garcia. El debat ha posat l’accent en com les polítiques públiques, i en especial la Llei de Barris, han estat i continuen sent una eina clau per reduir desigualtats, millorar l’espai urbà i reforçar la cohesió social als nostres municipis.
Des de la Federació del Bages, Berguedà i Solsonès s’ha destacat que el Govern del PSC ha recuperat l’esperit transformador de la Llei de Barris, amb una mirada moderna i adaptada als nous reptes socials, apostant per la rehabilitació urbana, la lluita contra la segregació i la millora de la qualitat de vida als barris.
Amb iniciatives com aquest cinefòrum, la Federació reafirma el seu compromís amb una política útil, propera i al servei de la gent, que posa al centre la justícia social, la dignitat dels barris i el dret de totes les persones a viure en entorns urbans de qualitat.
