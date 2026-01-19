Fem Manresa proposa accions per posar límits a l’especulació immobiliària
La candidatura defensa ampliar l’ús municipal del dret de tanteig i retracte i reservar un 30% d’habitatge protegit en noves construccions i grans rehabilitacions
REGIÓ7
El grup municipal Fem Manresa presentarà al ple de dimecres de l’Ajuntament una moció amb un conjunt de mesures orientades a ampliar el parc d’habitatge assequible i posar límits a l’especulació immobiliària. Concretament, el text defensa l’ampliació dels casos en què l’Ajuntament exerceixi el dret de tempteig i retracte, la reserva obligatòria d’un 30% d’habitatge protegit en noves promocions i grans rehabilitacions i modificar la normativa urbanística per limitar la compra d’habitatges amb finalitat especulativa.
Segons dades de la Generalitat de Catalunya, entre el primer trimestre del 2015 i el mateix període del 2025, el preu mitjà del lloguer a Manresa va augmentar un 66,89%, mentre que el de les compravendes va fer-ho un 36,37%. “Aquest increment, sumat a l’estancament salarial i a l’encariment general del cost de la vida, fa que cada cop sigui més difícil per a la classe treballadora accedir a un habitatge digne”, assenyalen des de Fem Manresa.
En defensa de la funció social
Per la candidatura, una de les causes principals d’aquesta situació és el model actual del mercat d’habitatge, que prioritza la rendibilitat econòmica per sobre de la funció social de l’habitatge. “Els habitatges han deixat de servir principalment per viure-hi i s’han convertit en actius financers”, assenyala el grup de l’oposició. “Això ha afavorit la concentració de propietats en mans de grans tenidors, societats i fons d’inversió, i ha convertit l’encariment de preus i l’expulsió de qui no pot pagar-los en la normalitat”.
Davant d’aquest escenari, Fem Manresa defensa que l’habitatge ha de ser tractat com un bé essencial i un dret fonamental. I és en aquesta línia que la moció que es debatrà al ple proposa diferents mesures, amb l’objectiu d’ampliar el parc públic d’habitatge i evitar operacions especulatives.
Mesures d'actuació
En primer lloc, es planteja ampliar els supòsits d’aplicació del dret de tempteig i retracte per part de l’Ajuntament, especialment en operacions que impliquin la transmissió d’habitatges a grans tenidors, situacions de risc d’expulsió de persones llogateres i vendes en bloc amb finalitats especulatives.
En segon lloc, es defensa establir l’obligació que un mínim del 30% dels habitatges dels edificis de nova construcció i dels sotmesos a grans rehabilitacions es destini a habitatge de protecció oficial, prioritàriament en règim de lloguer assequible. Aquesta mesura no només busca ampliar el parc d’habitatge assequible, sinó també reduir la segregació social i garantir un desenvolupament urbanístic que respongui a l’interès general.
En tercer lloc, la moció també proposa l’estudi i la tramitació d’una modificació del planejament general urbanístic per limitar les adquisicions d’habitatges amb finalitat exclusivament especulativa, prioritzant la funció social de la propietat i l’accés a l’habitatge per part de la població resident.
Finalment, el text presentat per Fem Manresa també estableix el compromís que el govern de la ciutat iniciï la tramitació de totes aquestes modificacions durant el primer semestre del 2026. “Si volem solucionar la crisi de l’habitatge, cal anar a l’arrel del problema”, defensen des de la candidatura. “No n’hi ha prou amb mesures puntuals: calen canvis estructurals que garanteixin que l’habitatge serveixi per viure-hi i no per especular-hi”
