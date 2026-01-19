Junts per Manresa demana l’anul·lació de les primeres fotomultes a l’illa de vianants del carrer Santa Maria
Ha sol·licitat formalment que s’anul·lin tots els expedients sancionadors oberts entre el 24 de novembre i el 12 de gener relacionats amb la reubicació de la càmera
Ramon Bacardit Reguant, president del grup municipal de Junts a l’Ajuntament de Manresa, ha registrat un prec a l’alcalde per demanar l’anul·lació dels expedients
sancionadors derivats de la reubicació de la càmera de fotomultes entorn del carrer Santa Maria.
Segons afirma, el Govern municipal va anunciar el divendres 21 de novembre la finalització de les obres de reurbanització del carrer Santa Maria i la posada en funcionament, el dilluns 24 de novembre, de la nova organització de la mobilitat, que incloïa l’ampliació de l’illa de vianants i el desplaçament de la càmera de control d’accés.
Tot seguit, "diverses famílies han rebut notificacions de sanció per haver accedit amb vehicle a l’illa de vianants sense autorització, especialment pares i mares que porten els fills al Conservatori de Música o a l’Institut Manresa. Parlem de persones que utilitzen diàriament el mateix itinerari i que no van ser conscients del canvi fins a rebre la notificació de la multa", ha assenyalat.
Comunicació insuficient
Des de Junts per Manresa consideren que la comunicació del canvi no va ser suficient ni raonable. “Avisar mitjançant una nota de premsa un divendres de finals de novembre i activar el dispositiu sancionador el dilluns següent no dona marge real d’adaptació a la ciutadania”, ha afirmat Bacardit.
A més, el sistema de fotomulta fa que el conductor no tingui constància immediata de la infracció, fet que ha provocat que algunes famílies hagin acumulat diverses sancions pel mateix motiu.
Per aquest motiu, i apel·lant al sentit comú del Govern municipal, Junts per Manresa ha sol·licitat formalment que s’anul·lin tots els expedients sancionadors oberts entre el 24 de novembre i el 12 de gener relacionats amb la reubicació de la càmera de fotomulta de la plaça Gispert, entenent que la ciutadania necessitava un període de preavís i adaptació als nous canvis de mobilitat.
“Els canvis urbans i de mobilitat s’han de fer pensant en les persones i amb criteris de proporcionalitat. Informar bé i donar temps d’adaptació no és una excepció, és una
obligació”, ha conclòs Bacardit.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria