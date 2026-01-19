Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’edifici de control de la depuradora de Manresa s’amplia i es renova per guanyar espai i funcionalitat

Els treballs de reforma, promoguts per la Mancomunitat del Bages i del Moianès per l’Aigua i Aigües Manresa, s’iniciaran a finals de gener

Recreació de com quedarà l’edifici de serveis de la depuradora

Recreació de com quedarà l’edifici de serveis de la depuradora / Arxiu Particular

REGIÓ7

Manresa

La Mancomunitat del Bages i el Moianès per l’Aigua i Aigües Manresa posaran en marxa a finals de gener les obres de reforma i ampliació de l’edifici de control de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Manresa, que dona servei també a Sant Joan de Vilatorrada, Callús i Canet de Fals. El projecte, amb un import d’adjudicació de 980.138,90 euros més IVA, permetrà adaptar unes instal·lacions clau a les necessitats actuals del personal tècnic que gestiona la instal·lació.

Les obres les executarà 361 Constructors que ha estat l’empresa adjudicatària de la licitació.

L’actuació preveu la reforma integral de l’edifici existent i la construcció d’un nou edifici annex, de manera que es doblarà la superfície actual. En conjunt, el projecte permetrà modernitzar tant els espais de treball com la imatge arquitectònica del conjunt.

L’edifici actual, que compta amb dues plantes, es reformarà completament per adaptar-lo als nous usos, mentre que el nou volum annex també es desenvoluparà en dues plantes. A la planta baixa del conjunt s’hi crearà un nou accés que connectarà els dos edificis i ordenarà l’entrada a les diferents dependències. En aquest nivell s’hi ubicaran, entre d’altres espais, els vestidors, el menjador, una sala de formació, un magatzem, un bany adaptat, diverses sales tècniques, així com l’ascensor i el nucli d’escales.

La planta primera concentrarà els espais més especialitzats, com el laboratori, sales tècniques i la sala de telecontrol, a més de les àrees de treball dels tècnics i del personal administratiu. També s’hi preveu l’accés a la coberta mitjançant una claraboia, que millorarà la il·luminació natural dels espais interiors.

Reforma de façanes

Un dels elements destacats del projecte és la reforma de les façanes. L’edifici existent es revestirà amb el mateix material que el nou edifici, de manera que els dos volums, de la mateixa alçada, quedaran integrats sota una imatge unitària, més actual i coherent amb el paper estratègic de la instal·lació.

Amb aquesta actuació, la Mancomunitat del Bages i el Moianès per l’Aigua i Aigües Manresa reforcen una infraestructura essencial per al sanejament del territori i millora les condicions de treball del personal tècnic, alhora que dota la depuradora d’uns espais més eficients i preparats per afrontar els reptes de gestió de l’aigua dels pròxims anys.

