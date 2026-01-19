Les cites astronòmiques obligades d'aquest 2026: una sessió a Manresa les explicarà
L'agrupació astronòmica informarà aquest divendres 23 de gener sobre com veure i fotografiar els fenòmens més destacats, entre els quals hi ha l'eclipsi de Sol total d'aquest estiu
El darrer que va ser visible des d’algun punt del territori català es va produir el 30 d’agost del 1905
Les persones aficionades als fenòmens lligats a l'astronomia ja deuen tenir apuntat a l'agenda l'eclipsi de Sol total que s'esdevindrà aquest estiu. Per parlar-ne i, també, per repassar la resta dels fenòmens astronòmics que tindran lloc enguany, l'Agrupació Astronòmica de Manresa ha organitzat aquest divendres, 23 de gener, una sessió informativa a la sala d'actes del Casino.
Amb l'enunciat Principals efemèrides astronòmiques de l'any 2026, la xerrada de divendres tindrà lloc a les 7 de la tarda a càrrec de Núria Camps, membre de l'Agrupació Astronòmica de Manresa, que explicarà com veure i fotografiar els fenòmens més destacats, entre els quals hi ha l'eclipsi de Sol total. Camps fa notar que "entrem en una bona ratxa d’eclipsis molt destacats que durarà fins al 2028".
La tarda del 12 d'agost
Un fet que exemplifica la importància de l'eclipsi de Sol total d'aquest 2026 és que la Generalitat ha creat una pàgina web expressa per parlar-ne. Explica que la tarda del 12 d’agost del 2026 el cel de Catalunya oferirà un dels fenòmens astronòmics més impressionants que es poden observar: un eclipsi solar total. Per primera vegada en 121 anys, des de part del territori català es veurà com la Lluna cobrirà completament el Sol i enfosquirà el cel, de manera que convertirà el dia en nit durant un breu interval de temps.
Conjuntament amb els municipis situats a la franja de totalitat de l’eclipsi, s'han identificat una sèrie d’emplaçaments que compleixen els criteris de seguretat i de capacitat per esdevenir punts d’observació recomanats. Són una vintena i se situen a la meitat que queda més al sud fent un tall transversal sobre el mapa de Catalunya.
Per facilitar la planificació de l’observació de l’eclipsi, la web també ofereix una taula detallada per municipis que indica els horaris exactes dels diferents moments: inici de l’eclipsi, inici de la totalitat, moment de màxim, fi de la totalitat, fi de l’eclipsi (posta de sol), durada de la totalitat i alçada del sol al moment del màxim. Cal remarcar que no en totes les localitats hi ha tots els ítems.
En el cas de Manresa, la informació és la següent:
- Inici eclipsi: 19h 34m 27s
- Fi eclipsi (posta de sol): 20h 56m 57s
- Màxim: 20h 28m 49s
- Alçada del sol al màxim: 4.3°
A Berga:
- Inici eclipsi: 19h 33m 50s
- Fi eclipsi (posta de sol): 20h 57m 38s
- Màxim: 20h 28m 14s
- Alçada del sol al màxim: 4.5°
A Igualada:
- Inici eclipsi: 19h 34m 43s
- Fi eclipsi (posta de sol): 20h 57m 28s
- Màxim: 20h 29m 06s
- Alçada del sol al màxim: 4.4°
A Moià:
- Inici eclipsi: 19h 34m 18s
- Fi eclipsi (posta de sol): 20h 56m 02s
- Màxim: 20h 28m 36s
- Alçada del sol al màxim: 4.2°
A Puigcerdà:
- Inici eclipsi: 19h 33m 16s
- Fi eclipsi (posta de sol): 20h 57m 59s
- Màxim: 20h 27m 41s
- Alçada del sol al màxim: 4.6°
La Seu d'Urgell:
- Inici eclipsi: 19h 33m 24s
- Fi eclipsi (posta de sol): 20h 59m 42s
- Màxim: 20h 27m 56s
- Alçada del sol al màxim: 4.9°
A Solsona:
- Inici eclipsi: 19h 34m 01s
- Fi eclipsi (posta de sol): 20h 58m 43s
- Màxim: 20h 28m 29s
- Alçada del sol al màxim: 4.7°
Què és un eclipsi solar?
Un eclipsi total de Sol és l’esdeveniment astronòmic en el qual la Lluna se situa exactament entre la Terra i el Sol, de manera que l’oculta completament durant uns minuts.
En aquell moment, el cel s’enfosqueix i el dia es converteix en nit, donant pas a un fenomen tan espectacular com rar: encara que al món hi ha un eclipsi total de Sol aproximadament cada any i mig, la franja on és visible és tan estreta que, des d’un mateix lloc de la Terra, només es pot veure un cop cada 350 anys, aproximadament, si bé pot haver-hi llocs afortunats que gaudeixin de dos o més eclipsis en períodes molt més curts.
En el cas de Catalunya, el darrer eclipsi total de Sol visible des d’algun punt del territori es va produir el 30 d’agost del 1905. El següent, més enllà del 2026, no es produirà fins al 17 de novembre del 2180, i després caldrà esperar més de dos segles i mig per tenir una nova oportunitat: serà l’any 2433. Aquestes dades manifesten la importància de l’eclipsi del 12 d’agost del 2026.
Font: https://eclipsicatalunya.cat/
