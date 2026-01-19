Manresa millorarà en salut cardiològica i concentrarà tota la pediatria el 2026
L’atenció hospitalària farà un salt qualitatiu amb procediments cardiològics complexos que podrà dur a terme Sant Joan de Déu n Salut preveu per a aquest any ajuntar pediatria de primària en un sol punt
L’atenció hospitalària a Manresa i al conjunt de les comarques centrals farà un salt qualitatiu aquest 2026 quan es posin en marxa les noves prestacions que oferirà el servei de Cardiologia de la Fundació Althaia a l’Hospital de Sant Joan de Déu com per exemple cateterismes. No serà l’única novetat destacada que hi haurà en l’àmbit sanitari a Manresa i, de retruc, al territori. Aquest 2026, Salut té la intenció de concentrar el servei de pediatria de primària de la capital del Bages en un sol punt, i cap a finals d’any és previst que quedi enllestit l’Edifici del Coneixement davant de Sant Joan de Déu que posarà Manresa al mapa en estudis de Medicina i recerca mèdica.
Pam a pam. A mitjan any és previst que ja es puguin dur a terme intervencions cardiovasculars d’alta complexitat a l’Hospital de Sant Joan de Déu com per exemple cateterismes i altres procediments cardiològics.
Una vella aspiració
Es tracta d’un vell anhel del territori i d’Althaia mateix, com ho demostra el fet que des que es va inaugurar el nou hospital l’octubre del 2014 ja tenia reservat espai per poder prestar aquest servei. De fet, a la presentació del projecte, el passat novembre, es va comparar la fita amb la que va suposar la inauguració de la part nova de l’hospital aquell octubre del 2014. «És un pas transcendent», va dir el cap del servei de Cardiologia d’Althaia, Albert Duran.
El nou servei és fruit de la col·laboració entre la Fundació Althaia de Manresa i l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, amb el vistiplau de Salut. Permetrà oferir atenció cardiovascular d’alta complexitat a les comarques centrals. Com els cateterismes, intervenció mínimament invasiva per avaluar l’estat de les artèries coronàries i, si es dona el cas que alguna està obstruïda, desbloquejar-la.
L’any 2024 més de 500 pacients dels hospitals de Manresa i Berga van ser derivats a Barcelona per dur a terme aquest procediment, trasllats que ara s’estalviaran. El nou servei també preveu implementar millors en la diagnosi per la imatge o col·locar marcapassos d’última generació.
La unitat permetrà, en últim terme, que el pacient segueixi tot el tractament el mateix centre i que sigui atès pel mateix equip mèdic de professionals durant tot el procés assistencial: diagnòstic, tractament i rehabilitació. Les intervencions cardiològiques seran programades. Els casos de més complexitat i les urgències es continuaran derivant a Sant Pau de Barcelona, un dels centres de referència d’Althaia, o bé la Mútua de Terrassa si es tracta d’un codi infart.
A finals de l’any passat Althaia va posar en marxa una campanya de mecenatge amb el lema ‘Suma’t al nostre batec’ per finançar aquest projecte, pressupostat en 2,5 milions d’euros. Juntament amb l’Edifici del Coneixement i la transformació del Centre Hospitalari en el centre de salut mental, són els projectes més ambiciosos que ara per ara té entre mans Althaia.
Pediatria
La manca d’especialistes en pediatria és un els principals motius pels quals Salut es planteja concentrar aquest servei en un sol punt. És una altra gran novetat en salut que arribarà aquest 2026. Ho ha exposat en diverses ocasions el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya central, Toni Sánchez. En una entrevista a Regió7 publicada el passat novembre, va avançar que la iniciativa es preveu tirar endavant aquest any.
Es tracta d’una situació que ja es dona als centres de primària de les Bases i el Barri Antic, tots dos gestionats per Althaia, però la intenció és desplegar-ho a tota la ciutat: crear una única unitat amb els quatre CAP de Manresa.
A nivell d’equipaments, Salut té previst estrenar el nou CAP de Sant Fruitós de Bages aquests primers mesos de l’any, una obra llargament reivindicada. Si es compleixen les previsions, a finals d’aquest any Balsareny veurà com s’haurà traslladat el centre de primària als baixos d’un edifici de la plaça de la Mel, més amplis i accessibles que no pas on és l’actual CAP. També es continuarà treballant per dotar d’un nou centre de primària a Santpedor, traslladar el de Monistrol i ampliar el de Castellbell. i el Vilar.
