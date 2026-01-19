Una persona intoxicada per fum en l'incendi d'un matalàs a Manresa
Dos veïns d'un bloc del carrer Pere Vilella han hagut de ser atesos pel SEM i un d'ells ha estat traslladat al CUAP Bages
Un incendi al carrer Pere Vilella de Manresa va acabar aquest diumenge amb una persona intoxicada per fum. El foc es va originar en un matalàs situat al balcó d'un dels habitatges del tercer pis. Tot i que no s'ha estés per la resta de la casa, va provocar una intensa fumera. Els Bombers van treballar amb dues dotacions en les tasques d'extinció, revisió i ventilació del pis afectat.
A causa de l'incident, una persona va ser traslladada amb pronòstic menys greu per inhalació de fum al CUAP Bages. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre una altra persona, que va ser donada d'alta 'in situ'.
