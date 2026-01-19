Restablert el servei entre les estacions de Ferrocarrils de Manresa i Monistrol tallat per una esllavissada
L'incident causat per la borrasca Harry va obligar a habilitar transport alternatiu per carretera
Restablert el servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre les estacions de Manresa Baixador i Monistrol de Montserrat després del tall causat per una esllavissada a la via. L'incident causat per la borrasca Harry va obligar a habilitar transport alternatiu per carretera entre Manresa Baixador i Monistrol de Montserrat.
A causa de l'esllavissada, Protecció Civil va activar activat el pla Ferrocat fins a les quatre de la tarda. L'incident va afectar la línia Manresa-Barcelona, ja que els combois sí que enllacen les estacions que hi ha entre Monistrol de Montserrat i la plaça Espanya de Barcelona.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria