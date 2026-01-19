Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa

No hi ha hagut ferits a causa de l'accident, que no ha provocat retencions destacables

Andrea Izquierdo

Xavi Moraleda

Manresa

Tres cotxes s'han accidentat aquest dilluns al matí a l'Eix Transversal (C-25), a Manresa. L'incident s'ha produït pocs minuts després de les nou del vespre al desviament que connecta la carretera amb la C-55, al punt quilomètric 134.

Segons el Servei Català de Trànsit (SCT) no hi ha hagut persones ferides. L'incident no ha provocat retencions destacables. Hi han treballat els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Manresa i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

