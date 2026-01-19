Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
No hi ha hagut ferits a causa de l'accident, que no ha provocat retencions destacables
Tres cotxes s'han accidentat aquest dilluns al matí a l'Eix Transversal (C-25), a Manresa. L'incident s'ha produït pocs minuts després de les nou del vespre al desviament que connecta la carretera amb la C-55, al punt quilomètric 134.
Segons el Servei Català de Trànsit (SCT) no hi ha hagut persones ferides. L'incident no ha provocat retencions destacables. Hi han treballat els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Manresa i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
