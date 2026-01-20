Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident d'AdamuzAgressió a NavàsFotomultes a ManresaConsell Comarcal del BagesCorrida de Puig-reigChatGPT
instagramlinkedin

El CAE prima la formació presencial per allunyar-se de les pantalles

Compta amb cinc itineraris i amb novetats com cursos d’autocura i eines de comunicació digital

El CAE ja té a punt l'oferta de cursos de formació per aquest 2026

El CAE ja té a punt l'oferta de cursos de formació per aquest 2026 / CAE

REGIÓ7

Manresa

Una oferta formativa presencial per allunyar-se de les pantalles, amb novetats com cursos centrats en l’autocura, el treball amb adolescents o noves eines de comunicació audiovisual, són algunes de les característiques de l’oferta formativa que ha programat el Centre d’Animació i Esplai, CAE, de Manresa, per aquest 2026.

Segons el CAE, es tracta d’una proposta àmplia, diversa i pensada per acompanyar les persones en el seu creixement personal i professional. La programació inclou cursos presencials -alguns d’ells subvencionats- que responen a les necessitats actuals dels àmbits educatiu, socioeducatiu i de lleure, així com a interessos vinculats al benestar i al desenvolupament de competències.

La nova oferta manté l’essència del model formatiu del CAE: proximitat, rigor pedagògic i continuïtat en l’aprenentatge. La programació també incorpora novetats destacades, com cursos centrats en l’autocura, el treball amb adolescents o noves eines de comunicació digital.

Paral·lelament, es reforça l’àmbit del lleure educatiu, amb diverses edicions dels cursos de monitoratge al llarg de l’any per donar resposta a la demanda existent.

La directora de l’Escola de Formació del CAE, Rosa Porquet, subratlla que “fem formació a contracorrent, perquè apostem per la presencialitat en un temps de pantalles. Creiem que és un element clau del nostre model, perquè genera proximitat, facilita l’aprenentatge vivencial i afavoreix l’intercanvi d’experiències i la creació de vincles”.

També destaca el paper del professorat: “treballem amb professionals amb una trajectòria sòlida i molt vinculats a la pràctica educativa i social del territori. Aquesta combinació garanteix una formació actualitzada, útil i amb aplicació real”.

Cinc itineraris formatius

De cara al 2026, el CAE consolida i amplia els seus itineraris, que permeten que cada persona construeixi un recorregut coherent i progressiu, adaptat al seu ritme i als seus objectius, i que passen de quatre a cinc àmbits formatius:

• Intervenció educativa bàsica

• Intervenció educativa especialitzada

• Benestar personal

• Lideratge personal i d’equips

• Comunicació en xarxa (nou itinerari)

Aquests itineraris ofereixen una mirada transversal i integral, i combinen formació tècnica, competencial i vivencial per donar resposta als reptes actuals del sector i de la societat.

Formació contínua i subvencionada

L’oferta de formació contínua del CAE, dins dels itineraris, és possible gràcies al suport del Consorci de Catalunya per a la Formació Contínua, que permet oferir cursos totalment subvencionats, de qualitat i alineats amb les polítiques públiques d’ocupació i capacitació professional.

Entre les propostes del 2026 també hi ha cursos subvencionats en el marc del programa FOAP, adreçats principalment a persones en situació d’atur o demandants d’ocupació, amb l’objectiu de millorar-ne l’ocupabilitat i facilitar-ne la inserció laboral.

Per últim, dins de l’oferta d’enguany hi ha també cursos de gestió associativa, adreçats a les entitats, que es programen conjuntament amb l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya central.

Tots els detalls sobre els cursos i el calendari de formació es poden consultar al canal WhatsApp de Formació del CAE o a la pàgina web www.cae.cat/cursos

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
  2. Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
  3. El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
  4. Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
  5. Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
  6. Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
  7. El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
  8. Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova

Bellaterra ajorna la consulta sobre la seva annexió a Sant Cugat i busca una posició unitària davant Cerdanyola

Bellaterra ajorna la consulta sobre la seva annexió a Sant Cugat i busca una posició unitària davant Cerdanyola

La FUB aprova un pressupost de 19,7 milions, un milió més que l'any passat

La FUB aprova un pressupost de 19,7 milions, un milió més que l'any passat

Crítiques a Filmin pel documental sobre els aldarulls després de la sentència del ‘procés’

Crítiques a Filmin pel documental sobre els aldarulls després de la sentència del ‘procés’

Desaparegut un home arrossegat per la riera de Palau-sator en un temporal que està provocant la crescuda dels rius

Desaparegut un home arrossegat per la riera de Palau-sator en un temporal que està provocant la crescuda dels rius

El menor que va atropellar un nen a Avià podria enfrontar-se a 6 anys de reclusió

El menor que va atropellar un nen a Avià podria enfrontar-se a 6 anys de reclusió

El CAE prima la formació presencial per allunyar-se de les pantalles

El CAE prima la formació presencial per allunyar-se de les pantalles

Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent

Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent

Trump vol defensar Groenlàndia de Rússia, però l’elit i la propaganda del Kremlin aclamen les seves amenaces a l’illa àrtica

Trump vol defensar Groenlàndia de Rússia, però l’elit i la propaganda del Kremlin aclamen les seves amenaces a l’illa àrtica
Tracking Pixel Contents