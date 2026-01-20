El CAE prima la formació presencial per allunyar-se de les pantalles
Compta amb cinc itineraris i amb novetats com cursos d’autocura i eines de comunicació digital
REGIÓ7
Una oferta formativa presencial per allunyar-se de les pantalles, amb novetats com cursos centrats en l’autocura, el treball amb adolescents o noves eines de comunicació audiovisual, són algunes de les característiques de l’oferta formativa que ha programat el Centre d’Animació i Esplai, CAE, de Manresa, per aquest 2026.
Segons el CAE, es tracta d’una proposta àmplia, diversa i pensada per acompanyar les persones en el seu creixement personal i professional. La programació inclou cursos presencials -alguns d’ells subvencionats- que responen a les necessitats actuals dels àmbits educatiu, socioeducatiu i de lleure, així com a interessos vinculats al benestar i al desenvolupament de competències.
La nova oferta manté l’essència del model formatiu del CAE: proximitat, rigor pedagògic i continuïtat en l’aprenentatge. La programació també incorpora novetats destacades, com cursos centrats en l’autocura, el treball amb adolescents o noves eines de comunicació digital.
Paral·lelament, es reforça l’àmbit del lleure educatiu, amb diverses edicions dels cursos de monitoratge al llarg de l’any per donar resposta a la demanda existent.
La directora de l’Escola de Formació del CAE, Rosa Porquet, subratlla que “fem formació a contracorrent, perquè apostem per la presencialitat en un temps de pantalles. Creiem que és un element clau del nostre model, perquè genera proximitat, facilita l’aprenentatge vivencial i afavoreix l’intercanvi d’experiències i la creació de vincles”.
També destaca el paper del professorat: “treballem amb professionals amb una trajectòria sòlida i molt vinculats a la pràctica educativa i social del territori. Aquesta combinació garanteix una formació actualitzada, útil i amb aplicació real”.
Cinc itineraris formatius
De cara al 2026, el CAE consolida i amplia els seus itineraris, que permeten que cada persona construeixi un recorregut coherent i progressiu, adaptat al seu ritme i als seus objectius, i que passen de quatre a cinc àmbits formatius:
• Intervenció educativa bàsica
• Intervenció educativa especialitzada
• Benestar personal
• Lideratge personal i d’equips
• Comunicació en xarxa (nou itinerari)
Aquests itineraris ofereixen una mirada transversal i integral, i combinen formació tècnica, competencial i vivencial per donar resposta als reptes actuals del sector i de la societat.
Formació contínua i subvencionada
L’oferta de formació contínua del CAE, dins dels itineraris, és possible gràcies al suport del Consorci de Catalunya per a la Formació Contínua, que permet oferir cursos totalment subvencionats, de qualitat i alineats amb les polítiques públiques d’ocupació i capacitació professional.
Entre les propostes del 2026 també hi ha cursos subvencionats en el marc del programa FOAP, adreçats principalment a persones en situació d’atur o demandants d’ocupació, amb l’objectiu de millorar-ne l’ocupabilitat i facilitar-ne la inserció laboral.
Per últim, dins de l’oferta d’enguany hi ha també cursos de gestió associativa, adreçats a les entitats, que es programen conjuntament amb l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya central.
Tots els detalls sobre els cursos i el calendari de formació es poden consultar al canal WhatsApp de Formació del CAE o a la pàgina web www.cae.cat/cursos
