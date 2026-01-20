Durant un mes hi haurà menys aparcament a la plaça Onze de Setembre de Manresa
Aquest dijous també hi haurà afectacions de trànsit al camí del Suanya
REGIÓ7
A partir d’aquest dimecres i durant un mes Aigües de Manresa iniciarà obres de millora de la xarxa general de clavegueram a la plaça Onze de Setembre de la ciutat.
A conseqüència d'aquests treballs, es prohibirà l'estacionament a la zona blava de les places més properes a les escales que donen al carrer Circumval·lació, i s'ocuparà part de la calçada. Així i tot es mantindrà el trànsit habitual de vehicles.
Camí del Suanya
Ja dijous i durant una setmana hi haurà afectacions en el trànsit del camí de Castellfollit (el camí del Suanya) a la nova rotonda del camí de Rajadell. Són canvis en la mobilitat a causa de les obres d’urbanització del Pont Nou.
Els canvis previstos són els següents:
- Es tallarà el trànsit de vehicles des de l'accés al camí de Castellfollit (camí del Suanya) a partir del camí de Rajadell (pont sobre les vies ferroviàries de Rodalies).
- L'accés de vehicles al camí de Castellfollit (camí del Suanya) es mantindrà pel camí de la riera de Rajadell, a través del barri del Xup.
