Fem Manresa proposarà al ple municipal condemnar l'atac dels EUA a Veneçuela
La candidatura afirma que rebutjar la ingerència estatunidenca contrària al dret internacional és “la posició més coherent per qui defensa el dret a l’autodeterminació dels pobles”
REGIÓ7
Fem Manresa presentarà al pròxim ple de l’Ajuntament una moció de condemna a l’operació militar dels Estats Units d’Amèrica contra Veneçuela, que va tenir lloc a principis de gener.
Concretament, l’atac estatunidenc va implicar bombardejos a Caracas i altres punts del país caribeny; el segrest del president veneçolà Nicolás Maduro i de la seva dona Cília Flores; i va deixar desenes de víctimes mortals, incloent-hi militars i civils. Des de la candidatura defensen que, malgrat que es tracti d’una qüestió que pot semblar llunyana, la condemna a l’agressió dels EUA contra Veneçuela és la posició més coherent “per qualsevol que defensi el dret a l’autodeterminació i la sobirania dels pobles”.
Agressió imperialista
La formació municipalista denuncia que l’última agressió imperialista dels Estats Units constitueix una greu vulneració del dret internacional i un acte d’ingerència militar i política, destinat a imposar un canvi de govern afí als interessos geopolítics i econòmics dels Estats Units. Especialment, amb l’objectiu de garantir el control estatunidenc sobre recursos veneçolans estratègics com el petroli.
“Hi haurà qui es preguntarà què hi pinta una moció sobre Veneçuela a Manresa, però la defensa de la pau, del dret internacional i de la sobirania dels pobles no és una qüestió llunyana”, assenyalen des de Fem Manresa. “Si una potència pot segrestar impunement el president d’un altre país, cap poble estarà protegit davant l’arbitrarietat imperialista. Cap poble podrà decidir amb llibertat sobre el seu present i el seu futur”. Durant les últimes setmanes i després de l’operació a Veneçuela, el president estatunidenc Donald Trump ja ha amenaçat països com Cuba, Colòmbia o Mèxic, i ha insistit en la intenció d’annexionar-se Groenlàndia.
En aquest context, en els acords de la moció no només es condemna l’agressió dels EUA, s’expressa solidaritat amb el poble veneçolà i s’exigeix l’alliberament del president Maduro i Flores. També es denuncien les ingerències dels Estats Units al conjunt dels pobles del Carib i es defensa el dret dels pobles a la sobirania i a l’autodeterminació; es rebutja el paper còmplice de la Unió Europea, de l’OTAN i del govern de l’Estat espanyol; s’insta la Generalitat de Catalunya a posicionar-se públicament contra la ingerència estatunidenca; i s’expressa el suport a les mobilitzacions i iniciatives solidàries en defensa de la pau i d’una sortida democràtica i sobirana per al poble veneçolà, i contra l’imperialisme.
