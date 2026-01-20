Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La FUB aprova un pressupost de 19,7 milions, un milió més que l'any passat

L’aportació pública de la Generalitat, 1,5 milions el 2025, permet congelar els preus de la matrícula

La generalitat ha consolidat l'aportació pública a UManresa

La generalitat ha consolidat l'aportació pública a UManresa / FUB-UMANRESA

REGIÓ7

Manresa

El patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUB) va donar llum verda a un pressupost de 19,7 milions d’euros per aquest any 2026, en la seva darrera reunió que es va celebrar recentment. És un milió més que el pressupost de l’any 2025. En el capítol d’ingressos, destaca la consolidació de l’aportació pública per part del govern de la Generalitat, que va ser d’un milió d’euros el 2024; un milió i mig el 2025 i que es preveu que augmenti, altre cop, en el 2026, fins arribar a representar un 10% del total de pressupost.

L’accés a aquests fons públics ha estat clau per mantenir congelat l’import de les matrícules de totes les titulacions de grau que ofereix UManresa, des de fa tres cursos.

Segons la mateixa fundació, el pressupost econòmic per al 2026 dona resposta no només al funcionament ordinari sinó també a noves iniciatives que es posaran en marxa com ara la implantació del darrer curs del grau en Gestió de la Societat Digital i l’inici del nou grau en Dret que s’ha de posar en marxa el curs vinent, i del nou CFGS en Transport i Logística.

D’altra banda, una part important de les inversions es destinaran a completar l’equipament de la Clínica Odontològica Universitària per tal que, a partir del pròxim mes de setembre pugui acollir els estudiants de quart del grau en Odontologia. Els tres primers cursos es fan a Vic, i a partir de quart, que és quan comencen les pràctiques, a Manresa.

