Junts per Manresa demana que s'apliqui l'ordenança que prohibeix estendre roba a les façanes
El grup d'oposició proposa Iniciar una campanya general a la ciutat per a garantir l’aplicació de l’Ordenança de Civisme
El grup municipal de Junts per Manresa presentarà una moció al ple d'aquest dimecres per garantir l’aplicació de l’Ordenança de Civisme en relació a la prohibició d’estendre roba en balcons o obertures i a les baranes de terrats que donin directament a espais públics. I que aquesta campanya es desplegui per tots els barris de la ciutat, al llarg de l’any.
En roda de premsa, el president del grup municipal, Ramon Bacardit, i la regidora Lluïsa Tulleuda han exposat que l’Ordenança de civisme estableix que prèviament a la sanció, els serveis de mediació haurien de realitzar un primer advertiment, per procedir a la tramitació de la infracció en cas de reiteració.
La moció demana Iniciar un campanya general a la ciutat per a garantir l’aplicació de l’Ordenança de Civisme en relació a la prohibició d’estendre roba en balcons o obertures i a les baranes de terrats que donin directament a espais públics. Que aquesta campanya es desplegui per tots els barris de la ciutat, al llarg de l’any corrent.
Bacardit i Tulleuda han explicat que en els darrers anys s’ha anat normalitzant i és cada cop més habitual el fet d’estendre la roba a les baranes dels balcons de les façanes dels habitatges de la ciutat.
Han recordat que en data d'1 de juliol de 2012, el ple de la corporació aprovà l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de Manresa, la qual en l'article 47 sobre Normes de conducta prohibeix explícitament activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a altres veïns i concretament prohibeix estendre roba en balcons o obertures i a les baranes de terrats que donin directament a espais públics.
També afirmen que, segons l'ordenança, estendre la roba a façanes no només contravé la normativa municipal, sinó que "contribueix a la degradació de la imatge de la ciutat", fet que reiteradament ha estat una de les principals preocupacions dels grups que conformen una àmplia majoria al consistori.
Bacardit ha afirmat que "les ordenances hi són per complir-les" i que en cas que no es considerés adequada el que cal fer és posar en marxa el procés per modificar-la, no pas incomplir-la conscientment.
