El Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa inicia un taller per aprendre a restaurar mobles
Els cursos començaran el febrer i hi haurà un torn els dilluns al matí, i un altre els divendres a la tarda
Regió7
El Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa inicia Manresa Restaura, un cicle de tallers pràctics d’iniciació a la restauració de mobles i objectes, pensat per a totes aquelles persones que vulguin aprendre a donar una segona vida a peces antigues o en desús.
El curs, a càrrec de l’Espai Taller – Aula d’Arts Plàstiques, ofereix una aproximació pràctica a diverses tècniques bàsiques de restauració, com el decapat, el tractament anti-corc, el decoupage o l’aplicació de pintures de guix, entre d’altres. Al llarg de les sessions, els participants aprendran pas a pas els processos essencials de restauració i coneixeran les eines i materials més adequats per a cada tipus de projecte.
L’activitat es desenvolupa en un format totalment pràctic i guiat, amb un enfocament que fomenta la creativitat, la reutilització, la sostenibilitat i el valor del treball manual, tot posant en relleu la importància de conservar i reaprofitar els objectes quotidians.
Els tallers s’iniciaran a partir del febrer de 2026 i s’oferiran en dos torns: els dilluns, de 10 a 12 del migdia, i els divendres, de 5 a 7 de la tarda.
