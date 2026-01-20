La nova línia de bus nocturn registra més viatges de Barcelona a Manresa que a l'inversa el primer cap de setmana
Una cinquantena de passatgers han fet ús d'aquest nou servei, que està operatiu de la mitjanit a les 7 del matí tant dissabte com diumenge
Aquest cap de setmana es va estrenar la nova línia d'autobusos nocturns entre Manresa-Barcelona i, segons el primer recompte, en van fer ús una cinquantena de persones. El flux majoritari de passatgers es va concentrar en la línia que va de la ciutat comtal a la capital bagenca i no a la inversa, especialment en les primeres expedicions de la nit i les darreres de la matinada. La totalitat de viatges es van fer seguint l'horari establert i sense incidències.
El servei d'aquesta línia, la 530, l'ofereix l'empresa Monbus i dura aproximadament una hora i mitja. Els dissabtes i diumenges, com també els festius, de Manresa sortiran busos a les 12, les 2 i les 4 de la matinada. La sortida es fa des de l'estació d'autobusos de Manresa i també fa parada a la plaça Valldaura. Després, passa per Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Monistrol de Montserrat i Olesa de Montserrat. En acabat, entra a Barcelona, on s'atura en diverses parades com a zona universitària, palau reial, Maria Cristina, plaça Francesc Macià, xamfrà Muntaner-Còrsega i Gran Via.
En sentit contrari, de Barcelona a Manresa, els busos surten a les 1.40, les 3.40 i les 5.40 de la matinada. En aquest cas, la línia comença a Gran Via i, des d'allà, es passa pels mateixos municipis i parades.
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova