El tram del Guimerà de Manresa entre Passeig i Muralla ja està restringit a la majoria del trànsit rodat
Les obres de la fase 3, iniciades aquest dilluns, obliguen els vehicles de baixada pel carril esquerre del Pere III a girar pel carrer de Canyelles, punt on comença l’actuació, que arriba fins al trencall del Circumval·lació
La nova fase d’obres per transformar el carrer d’Àngel Guimerà de Manresa en una illa de vianants va arrencar aquest dilluns amb una novetat important: llevat dels veïns i vehicles de mercaderies i serveis, la resta ja no hi poden passar. Des d’ahir, els que circulen pel carril esquerre de baixada del passeig de Pere III han de continuar pel carrer de Canyelles (on hi ha el pàrquing La Farola) i enllaçar amb el Circumval·lació, però no poden seguir pel Guimerà com feien fins ara. La nova fase d’obres, la 3, abasta el tram que queda entre el trencall del carrer de Canyelles fins al del Circumval·lació i hauria de quedar enllestida a principis d’estiu.
Mentre comença la fase 3 encara continua la fase 2b, la que havia de quedar enllestida el novembre, abans de Nadal, primer, i el gener, després, i que, finalment, si no hi ha cap canvi, acabarà el febrer. És la que queda entre la Muralla i el trencall del carrer dels Esquilets. Ahir, el nou paviment gris i vermellós ja arribava fins a l’altura del restaurant Buoni Amici, al número 18 del Guimerà.
La pluja va fer que la nova fase que ara comença ho fes amb molta calma. A quarts de 12 els operaris encara tapaven senyals verticals. Malgrat això, bona part de la senyalització temporal lligada a la mobilitat mentre es duen a terme les obres estava posada.
Obligat cap al Canyelles
Els vehicles que circulen pel carril esquerre de baixada del Passeig troben una fletxa que els obliga a girar cap al carrer de Canyelles i una altra de prohibit el pas per obres en direcció al Guimerà, juntament amb dos cartells. Un els informa que l’accés per als vehicles autoritzats al Guimerà s’ha de fer pel carrer de l’Era de Firmat i l’altre indica que pel carrer de Canyelles es pot arribar al pàrquing La Farola excepte accés a gual número 56-58, un missatge que només deuen entendre els afectats.
Al carrer de Canyelles hi ha tota una tirallonga de contenidors i un senyal vertical que hi prohibeix aparcar i estacionar i on, escrit a mà, hi posa que aquesta prohibició s’allargarà fins al 18 de febrer.
Gir permès temporalment
Al tram del Passeig entre la floristeria La Magnòlia i el forn de pa Cal Moliné unes tanques amb cartells informen que no s’hi pot estacionar ni aparcar per obres. També s’han perdut places de zona blava, en aquest darrer cas temporalment, al començament del carrer de Circumval·lació per la banda del Guimerà. S’ha fet perquè, de manera excepcional durant aquesta fase de l’actuació, els vehicles de veïns i de mercaderies que baixen pel carrer de l’Era de l’Esquerra poden girar cap a l’esquerra per poder arribar fins a l’espai de càrrega i descàrrega habilitat al tram del Guimerà que s’intervindrà en la fase 4, entre el trencall del Circumval·lació i el dels Esquilets. Abans d’accedir pel Circumval·lació cap al Guimerà dos senyals a banda i banda del pas de vianants alerten els conductors sobre la prohibició de pas per obres, excepte veïns i mercaderies.
Sentit de sortida
Un altre canvi que s’ha aplicat coincidint amb l’inici de la fase 3 és el del sentit de circulació del carrer de Puigterrà de Baix, que passa a ser tot en direcció sortida cap a la carretera de Vic, com el dels Esquilets, mentre que, fins ara, hi havia una part que era en direcció cap a la carretera la de Vic i una altra en direcció cap al Circumval·lació.
L’Ajuntament fa saber que, tal com ha fet en cada inici de nova fase, ha fet reunions amb el veïnat i amb els comerços per detallar-los les afectacions i mantenir-los informats de l’evolució de les obres.
La transformació del Guimerà en un espai per a vianants, amb nou paviment i amb arbres, vegetació i bancs per descansar al mig, va arrencar el gener del 2025 i ha de finalitzar el novembre vinent. Les obres es van adjudicar a l’empresa manresana Grup Mas amb un cost de 4,76 milions d’euros, a banda del milió d’euros per arreglar els carrers adjacents per on ara passa el bus urbà.
