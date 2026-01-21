Actuacions d'emergència de l'Ajuntament de Manresa a pisos del Centre Històric
Les tres intervencions s'han portat a terme per situacions de perill a les Escodines, Barri Antic i Vic-Remei
Tres situacions de perill han estat el detonant de sengles intervencions de l'Ajuntament de Manresa per desactivar-les a tres indrets del Centre Històric.
El ple va donar compte de segles resolucions d'alcaldia per les quals es declara emergent la contractació dels treballs d’adequació i tancament del solar, procedent d’enderroc, del carrer Escodines, número 26; de la contractació dels treballs d’apuntalament de l’immoble del carrer Sant Tomàs, número 4, i de la contractació dels treballs de tapiat a l’edifici situat al carrer Reparadores, número 11.
En el primer cas, es va declarar emergent la contractació dels treballs d’adequació i tancament del solar, procedent d'enderroc, del carrer Escodines número 26.
La causa és la situació de risc per qualsevol persona que pugui accedir al solar, de caiguda en alçada, de despreniments, i per la pròpia irregularitat del sol.
En el segon cas, a l’edifici del carrer Sant Tomàs número 4 hi ha obert un expedient d’ordre d’execució pel mal estat de l’edifici, que s’ha anat agreujant al llarg del temps i atesa la manca de manteniment i reparacions per part de la comunitat de propietaris.
Un edifici del 1880
Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa, quatre plantes i planta sota coberta amb dos accessos independents, un pel carrer Urgell núm. 16 i un pel carrer Sant Tomàs número 4. Després de diferents converses amb la Comunitat de Propietaris, aquesta va comunicar a l’Ajuntament que no podia executar les obres malgrat el greu estat de l’edifici amb risc d’esfondrament.
Finalment, va passar pel ple la contractació emergent dels treballs de tapiat a l’edifici situat al carrer Reparadores, número 11, construït l’any 1880. Consta de planta baixa, local sense ús ple de deixalles i andròmines i quatre plantes destinades a habitatge. Hi ha un total de quatre habitatges, un per planta. L’edifici disposa de llum connectada fraudulentament, però no disposa d’aigua.
El que va passar pel ple va ser tapiar l’accés a l’edifici i totes les obertures de planta primera i segona de façana principal i desempalmar les connexions elèctriques que estan connectades i que donen electricitat a l’edifici de forma fraudulenta.
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La Generalitat obre la porta que Catalunya sigui seu dels organismes d’ajuda humanitària de l’ONU atacats per Trump