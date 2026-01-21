Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
Comerciants de la fase de l’actuació que va tard, entre el trencall dels Esquilets i la Muralla, diuen que el fet que s’hagi allargat durant la campanya de Nadal els ha perjudicat perquè hi ha passat menys gent
En la presentació de la fase d’obres al carrer d’Àngel Guimerà iniciada aquest dilluns l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va fer una valoració positiva de com havia superat el comerç del carrer, bàsicament a la part encara en obres, la campanya de Nadal. L’opinió de botiguers del vial consultats per Regió7 en difereix força. Hi ha el que hi contrasta totalment i, també, el que ho viu amb resignació.
Elena Peiro, de la botiga de roba amb el mateix nom al número 16 del carrer Guimerà, al tram on les obres van començar el maig, havien d’acabar el novembre i no ho faran fins al febrer, és taxativa. «Els botiguers hem perdut la campanya de les rebaixes d’estiu, la de Nadal i la de les rebaixes de Nadal. No estem queixosos, pitjor».
Comenta que «ha estat una situació una mica insostenible perquè un carrer principal, el mes de Nadal, tenir-lo com el vam tenir fa pena. Els botiguers ens queixem, però és que els clients que venen a comprar encara es queixen més perquè hi havia un cartell de bones festes i semblava un camp de mines». Afegeix que «sí que és veritat que hi ha hagut una mica d’enteniment i els últims dies, si demanàvem que ens destapessin una mica la botiga, ho van fer, però és que només faltaria». Fa notar que «juliol i agost no es va fer res. Hi havia dos treballadors i el divendres n’hi havia més perquè hi havia el cap d’obra» i lamenta que «per fer de vianants un carrer es trigui dos anys. Dura massa».
«Ho estem patint»
Fa arribar el seu agraïment als clients que hi van anar a comprar per festes «perquè se n’havien de tenir ganes. Manresa, ara mateix, no és una ciutat capriciosa per venir a comprar perquè no ho estem facilitant gens. Espero i desitjo que quedarà molt maco, quedarà preciós, però, mentrestant, els botiguers ho estem patint». «La gent vol comoditat», hi afegeix Rosa Peiro, per a qui la clau és l’aparcament. «Hi ha vegades que van amb moltes bosses i no volen caminar, els fa por anar a la Seu [al pàrquing de la Reforma, que ofereix una tarifa de 4,95 euros per aparcar fins a 24 hores]. No volen». «Tindrem un carrer molt maco, però no s’hi podrà arribar», conclouen.
«S’ha notat molt»
A la vorera de l’altra banda del Guimerà, al número 11, a la cantonada amb el Canonge Mulet, hi ha la franquícia d’Yves Rocher, que té Nelsi Mejías fa vint anys. Diu que la campanya de Nadal no ha anat del tot malament, però tampoc no ha anat bé i que «el problema de les obres s’ha notat molt». Constata que «al tram entre Crist Rei i els Esquilets hi havia molt moviment, però entre els Esquilets i la Muralla n’hi havia poc per les obres. Ha anat pitjor que l’any passat. Un desastre», lamenta.
En el seu cas, li van posar els WC dels paletes just davant de la botiga. «Em vaig queixar i els van posar una mica més enllà». Coincideix amb Elena Peiro que «al començament de les obres només hi havia tres persones treballant. Eren pocs i hi havia poc moviment». Una situació que diu que es va repetir més endavant. Al seu entendre, això, juntament amb el temps, que no ha acompanyat, és el que ho ha endarrerit, si bé l’Ajuntament ho atribueix a una actuació lligada a un tema de serveis que es va fer aprofitant que s’havia aixecat el carrer. Com a conclusió, Mejías diu que «tot l’any he notat que la meva botiga ha anat a menys coincidint amb les obres». Retreu que no s’hagi compensat el comerç d’alguna manera, com ara no cobrant-los els impostos.
«No venia ningú»
Georgina Durany, de la sabateria Nails, al número 20, també creu que les obres els estan perjudicant. «Els botiguers ho hem notat. La campanya de Nadal i el Black Friday són moments que esperes tenir afluència de públic i, tal com està el carrer, sembla la zona zero. Fins al Cokko [al número 36] hi havia gent, però, a partir d’allà cap aquí, no venia ningú». Com Peiro, valora que «quan estigui enllestit quedarà molt maco, però s’han de donar solucions», remarca. Assenyala l’aparcament. Posa com a exemple que «nosaltres no donem tiquets per aparcar perquè els hem d’acabar pagant. Això no és cap ajuda, és un nyap, i que l’Ajuntament no digui que les coses han anat bé perquè no és veritat», rebla.
A la botiga Corinto, al número 28, la dependenta, Andrea Jiménez, que és el primer any que hi treballa i, per tant, admet que no té prou perspectiva, diu que «la gent podia passar, entrar, comprar. No era molest». Al seu establiment les compres «han anat bé».
El president de l'UBIC, Antoni Daura, explica que «hem anat d’acord amb la regidoria de Comerç per vetllar que el calendari s’anés fent, i ja ens van advertir abans de festes que no podrien acabar la fase 2b, bàsicament perquè hi va haver un problema amb la companyia elèctrica, que no va actuar quan tocava i això ho va endarrerir». A pesar dels inconvenients, creu que «ho van saber gestionar bastant bé perquè s’hi pogués passar, però, és clar, no era un lloc agradable per passejar».
Vetllar la fase 4, bàsic
Daura reflexiona que, «poc o molt, sabíem que això acabaria passant i, per tant, no ens ve de nou, cosa que no vol dir que estiguem contents». Per a ell el que és bàsic vetllar ara és que la fase 4, que serà la darrera, entre Circumval·lació i Esquilets, «acabi abans del Nadal vinent», com és la intenció.
Creu que «la campanya de Nadal ha anat raonablement bé» i que «la gent era conscient que estem en obres i, passar, s’hi ha pogut passar, però hi ha una part de la compra que és més fruit de sortir a passejar i, si el lloc no està bé, ja no hi passes. Això ens va succeir aquí [durant la fase d’obres a la prolongació Guimerà, on hi ha la llibreria Parcir, que regenta amb Dolors Pardo]. Amb tots els que he parlat, en el tancament de l’any hem baixat entre un 5 i un 10% les vendes. De gent en passava amunt i avall, però no a comprar, si no és que venia expressament. Es recuperarà quan les obres estiguin acabades i sigui més agradable? Qui lo sa».
Endesa puntualitza
L’Ajuntament ha atribuït el retard de la fase 2 entre Esquilets i Muralla a unes obres elèctriques aprofitant les obres. Endesa ha concretat que a l’estiu en va fer unes amb una inversió de 200.000 euros per aprofitar l’actuació municipal al Guimerà per renovar el cablejat i millorar la infraestructura que van acabar quan tocava. Posteriorment, l’Ajuntament els va demanar si es podien fer un parell de millores més a càrrec del consistori, que les va dur a terme a través d’un contractista. Endesa informa que a principis de desembre va quedar tot connectat.
