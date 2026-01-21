Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
El bus ha sortit 40 minuts tard, s'ha omplert i ha deixat gent a la parada de Gran Via de Barcelona
Una conductora de Monbus que aquest dimecres a la tarda cobria el trajecte entre Barcelona i Manresa ha demanat als passatgers que la guiessin per arribar a la capital del Bages. Ha passat a l’autobús que havia de sortir a les 7 d’aquesta tarda de Gran Via. El cas és que ho ha fet 40 minuts més tard de l’horari previst i no ha pogut encabir tota la gent que feia cua. Demanar que la guiessin ha sigut la culminació d’una tarda de despropòsits pel que fa a la mobilitat.
Una usuària habitual del servei que presta Monbus ha explicat que un cop s’ha omplert l’autobús, la conductora els ha comentat que no era la seva ruta habitual, que no es coneixia el camí i que si algú la podia guiar. «Després d’esperar l’autobús més de 40 minuts drets, hem quedat garratibats quan ens ho ha dit». Fins i tot hi ha hagut moments de «conya». De les primeres files ha sortit un noi que s’ha prestat a guiar-la i s’ha assegut al seu costat.
La mateixa usuària ha comentat que un terç llarg de la gent que esperava l’autobús no ha pogut pujar al vehicle. «Hem entrat els que hem entrat». Els que no ho han pogut fer s’han hagut d’esperar al següent que surt de Gran Via, programat a 1/4 de 9 del vespre, o buscar altres alternatives. Els busos d’entremig surten de Maria Cristina.
L’autobús en qüestió ha passat de llarg de les parades de l’interior de Barcelona -ja anava ple- per emprendre el camí cap a Manresa. «Tots som conscients que és un dia complicat» sense Rodalies i amb el tall a l’AP7, ha comentat la usuària, però «se suposava que el servei era nou i millor».
